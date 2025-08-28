Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    28 Aug 2025 9:33 AM IST
    28 Aug 2025 9:33 AM IST

    മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം അ​ഹ്‌​ല​ൻ പൊ​ന്നോ​ണം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 1 മു​ത​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 3 വ​രെ

    Bahrain
    മ​നാ​മ: ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം അ​ഹ്‌​ല​ൻ പൊ​ന്നോ​ണം 2025 വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടു​കൂ​ടി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കും, സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 3 വ​രെ ഒ​രു മാ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ന​സ് റ​ഹീം, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ശി​വ​ശ​ങ്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഓ​ണ സ​ദ്യ, തി​രു​വാ​തി​ര മ​ത്സ​രം, ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ട് മ​ത്സ​രം, പാ​യ​സ മ​ത്സ​രം, നാ​ട​ൻ പാ​ട്ടു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും, മു​ഹ​റ​ഖ് സ​യ്യാ​നി ഹാ​ൾ, ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ഓ​ഫി​സ് തു​ട​ങ്ങി വി​ത്യ​സ്ത വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക.കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 35397102, 33874100 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക.

