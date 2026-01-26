Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 12:14 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 12:14 PM IST

    മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം മ​ഞ്ചാ​ടി ബാ​ല​വേ​ദി ‘വൈ​ബ്ര​ന്റ് ഇ​ന്ത്യ’ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം മ​ഞ്ചാ​ടി ബാ​ല​വേ​ദി ‘വൈ​ബ്ര​ന്റ് ഇ​ന്ത്യ’ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 77-ാം റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം മ​ഞ്ചാ​ടി ബാ​ല​വേ​ദി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ‘വൈ​ബ്ര​ന്റ് ഇ​ന്ത്യ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ജ​നു​വ​രി 26ന് ​രാ​ത്രി ഏ​ഴി​ന് മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ എം.​എം.​എ​സ് ഓ​ഫി​സി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ദേ​ശ​സ്‌​നേ​ഹ​വും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​റി​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ്ര​ധാ​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ: ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​ഗാ​നം, പ്ര​സം​ഗം, ക്വി​സ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​വും ച​രി​ത്ര​വും പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ 35397102 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് മു​ൻ​കൂ​ട്ടി പേ​ര് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​താ​ണ് എ​ന്ന് എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഫി​റോ​സ് വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട്, മ​ഞ്ചാ​ടി ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ അ​ഫ്രാ​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ആ​ര്യ​ന​ന്ദ ഷി​ബു എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Muharraq Malayali Samaj Manchadi Balavedi organizes ‘Vibrant India’ Republic Day celebration
