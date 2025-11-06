മുഹറഖ് മലയാളി സമാജം മഞ്ചാടി ബാലവേദി കേരളപ്പിറവി ആഘോഷിച്ചുtext_fields
മനാമ: മുഹറഖ് മലയാളി സമാജം മഞ്ചാടി ബാലവേദി നേതൃത്വത്തിൽ കേരളപ്പിറവി ആഘോഷിച്ചു. കുട്ടികളുടെ പാട്ടും കേരളപ്പിറവി ക്വിസ് മത്സരവും കേരള ചരിത്ര പഠനവും എല്ലാം ചേർത്തുള്ള ആഘോഷമാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.
എം.എം.എസ് പ്രസിഡന്റ് അനസ് റഹീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കൺവീനർ അഫ്രാസ് അഹ്മദ് നേതൃത്വം നൽകി. എം.എം.എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ മൻഷീർ, വനിത വേദി ജോ. കൺവീനർ ഷീന നൗസൽ എന്നിവർ വിവിധ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ട്രഷറർ ശിവശങ്കർ, ശിഹാബ് കറുകപുത്തൂർ മുബീന മൻഷീർ, സൗമ്യ ശ്രീകുമാർ, നിഖില, ബാഹിറ അനസ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.
