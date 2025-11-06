Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    6 Nov 2025 1:21 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 1:21 PM IST

    മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം മ​ഞ്ചാ​ടി ബാ​ല​വേ​ദി കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം മ​ഞ്ചാ​ടി ബാ​ല​വേ​ദി കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം മ​ഞ്ചാ​ടി ബാ​ല​വേ​ദി കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ആ​ഘോ​ഷം 

    മ​നാ​മ: മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം മ​ഞ്ചാ​ടി ബാ​ല​വേ​ദി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പാ​ട്ടും കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​വും കേ​ര​ള ച​രി​ത്ര പ​ഠ​ന​വും എ​ല്ലാം ചേ​ർ​ത്തു​ള്ള ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    എം.​എം.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ന​സ് റ​ഹീം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ഫ്രാ​സ് അ​ഹ്‌​മ​ദ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. എം.​എം.​എ​സ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ മ​ൻ​ഷീ​ർ, വ​നി​ത വേ​ദി ജോ. ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷീ​ന നൗ​സ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ശി​വ​ശ​ങ്ക​ർ, ശി​ഹാ​ബ് ക​റു​ക​പു​ത്തൂ​ർ മു​ബീ​ന മ​ൻ​ഷീ​ർ, സൗ​മ്യ ശ്രീ​കു​മാ​ർ, നി​ഖി​ല, ബാ​ഹി​റ അ​ന​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    keralapiravibahrainnewsManama news
    News Summary - Muharraq Malayali Samaj celebrated the birth of Kerala at Manchadi Balavedi
