    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 12:25 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 12:25 PM IST

    മു​ഹ​റ​ഖ് കെ.​എം.​സി.​സി-​ഐ​നു​ൽ ഹു​ദാ മ​ദ്റ​സ സ്മാ​ർ​ട്ട്‌ ക്ലാ​സ് റൂം ​ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം

    മു​ഹ​റ​ഖ് കെ.​എം.​സി.​സി-​ഐ​നു​ൽ ഹു​ദാ മ​ദ്റ​സ സ്മാ​ർ​ട്ട്‌ ക്ലാ​സ് റൂം ​ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം
    മു​ഹ​റ​ഖ് കെ.​എം.​സി.​സി-​ഐ​നു​ൽ ഹു​ദ മ​ദ്റ​സ സ്മാ​ർ​ട്ട്‌ ക്ലാ​സ് റൂം ​ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഐ​നു​ൽ ഹു​ദ മ​ദ്റ​സ​യു​ടെ പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലെ സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കോ​യ മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്ലാ​സ് റൂം ​എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ പി.​കെ. ന​വാ​സ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്ത സ്മാ​ർ​ട്ട്‌ ക്ലാ​സ് റൂം ​മാ​റു​ന്ന ഈ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി മു​ഹ​റ​ഖ് ഏ​രി​യ ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഇ​ബ്രാ​ഹിം തി​ക്കോ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​ജാ​ഫ്, സം​സ്ഥാ​ന ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ശ്ഹ​ർ പെ​രു​മു​ഖ്, കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ‌ പ​ര​പ്പ​ൻ​പൊ​യി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​സ്ഹാ​ഖ് വി​ല്യാ​പ​ള്ളി, സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ സ​ഹീ​ർ കാ​ട്ട​മ്പ​ള്ളി, എ.​പി ഫൈ​സ​ൽ, മു​ൻ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ബാ​ങ്ക് റോ​ഡ്, മു​ഹ​റ​ഖ് സ​മ​സ്ത നേ​താ​വ് ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ മാ​ര​യ​മം​ഗ​ലം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മ​ദ്റ​സ പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് ന​ദ്‌​വി പ്രാ​ർ​ഥ​ന ന​ട​ത്തി.

    മ​റ്റ് ഉ​സ്താ​ദു​മാ​രാ​യ ശി​ഹാ​ബ് ഫൈ​സി, റ​ഫീ​ഖ് ദാ​രി​മി, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ ഉ​സ്താ​ദ്‌ പു​ളി​യാ​വ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. ജം​ഷീ​ദ് അ​ലി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. മു​ഹ​റ​ഖ് കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ഫീ​ഖ് അ​ലി കെ.​ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ മൂ​ടാ​ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

