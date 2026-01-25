Begin typing your search above and press return to search.
    25 Jan 2026 11:13 AM IST
    25 Jan 2026 11:13 AM IST

    മു​ഹ​റ​ഖ് ഹെ​ൽ​ത്ത് സെ​ന്റ​ർ; 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം; പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും

    മു​ഹ​റ​ഖ് ഹെ​ൽ​ത്ത് സെ​ന്റ​ർ; 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം; പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും
    എം.​പി ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ദോ​യി

    മ​നാ​മ: മു​ഹ​റ​ഖ് നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യു​ള്ള ആ​വ​ശ്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് നോ​ർ​ത്ത് മു​ഹ​റ​ഖ് ഹെ​ൽ​ത്ത് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​മ​യം 24 മ​ണി​ക്കൂ​റാ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്താ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം അ​ടു​ത്ത ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും.

    എം.​പി ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ദോ​യി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ച് എം.​പി​മാ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ സ​ർ​വി​സ് ക​മ്മി​റ്റി ഐ​ക​ക​ണ്ഠ്യേ​ന പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ ഈ ​കേ​ന്ദ്രം രാ​വി​ലെ 7 മ​ണി മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 7 മ​ണി വ​രെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടു​ന്ന​വ​ർ മ​റ്റു ദൂ​രെ​യു​ള്ള ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു. ഈ ​ഹെ​ൽ​ത്ത് സെ​ന്റ​ർ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ കി​ങ് ഹ​മ​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ, ഹാ​ല​ത്ത് ബു ​മ​ഹ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത് സെ​ന്റ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ തി​ര​ക്ക് ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും എം.​പി​മാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മു​ഹ​റ​ഖ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന ജ​ന​സം​ഖ്യ​യും പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​രു​ടെ​യും മാ​റാ​രോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​വ​രു​ടെ​യും എ​ണ്ണ​വും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ്രാ​ഥ​മി​ക ചി​കി​ത്സാ സൗ​ക​ര്യം എ​പ്പോ​ഴും ല​ഭ്യ​മാ​കേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് എം.​പി ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ദോ​യി പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ഹ​റ​ഖ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ നി​ല​വി​ൽ ര​ണ്ട് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ രാ​ത്രി​കാ​ല സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. എ​ന്നാ​ൽ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യ ആ​വ​ശ്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് നോ​ർ​ത്ത് മു​ഹ​റ​ഖി​ലും ഈ ​സൗ​ക​ര്യം വേ​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ക​മ്മി​റ്റി ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. നി​ർ​ദേ​ശം അം​​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ രോ​​ഗി​ക​ൾ​ക്കും കൂ​ട്ടി​രി​പ്പു​കാ​ർ​ക്കും അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ദൂ​ര​യാ​ത്ര ഒ​ഴി​വാ​ക്കാം. അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക്യൂ ​കു​റ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും. പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​ർ​ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ മ​രു​ന്നും ചി​കി​ത്സ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാം. ഈ ​തീ​രു​മാ​നം ന​ട​പ്പാ​യാ​ൽ മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ സ​ഹാ​യ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

