    Posted On
    7 Aug 2025 9:49 AM IST
    Updated On
    7 Aug 2025 9:49 AM IST

    ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ച്ച്.​ഒ ‘ഹെ​ൽ​ത്തി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ്' പ​ദ​വി നേ​ടി മു​ഹ​റ​ഖ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ്

    ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​വും ക്ഷേ​മ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ന​ട​ത്തി​യ മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​രം
    ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ച്ച്.​ഒ ‘ഹെ​ൽ​ത്തി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് പ​ദ​വി നേ​ടി മു​ഹ​റ​ഖ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ്
    മ​നാ​മ: ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ (ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ച്ച്.​ഒ) 'ഹെ​ൽ​ത്തി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ്' പ​ദ​വി നേ​ടി മു​ഹ​റ​ഖ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ്. ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ച്ച്.​ഒയു​ടെ ഹെ​ൽ​ത്തി സി​റ്റീ​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്' കീ​ഴി​ലു​ള്ള 'ഹെ​ൽ​ത്തി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ്' പ​ദ​വി​യാ​ണ് മു​ഹ​റ​ഖ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​വും ക്ഷേ​മ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ മു​ഹ​റ​ഖ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ന​ട​ത്തി​യ മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണി​ത്. അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ആ​രോ​ഗ്യ-​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​സാ​മൂ​ഹി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് വ​ലി​യ ശ്ര​ദ്ധ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളോ​ട് മു​ഹ​റ​ഖ് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഈ​സ ബി​ൻ ഹി​ന്ദി അ​ൽ മ​ന്നാ​യി ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​ക്കും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​ക്കും മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഈ ​അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അം​ഗീ​കാ​രം ഭ​ര​ണ​നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ മി​ക​ച്ച കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന്റെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ-​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​സാ​മൂ​ഹി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​ൽ മ​ന്നാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ത് പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഊ​ർ​ജം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പി​ന്തു​ണ​യും പ​ങ്കും അ​റി​യി​ച്ച ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ്​ റാ​ശി​ദ്​ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യെ​യും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം, സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​നം, സാ​മൂ​ഹി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​ർ-​പൊ​തു​ജ​ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ മി​ക​വ് കാ​ണി​ച്ച​തി​നാ​ണ് മു​ഹ​റ​ഖി​നെ നേ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് 'ഹെ​ൽ​ത്തി സി​റ്റീ​സ് പ്രോ​ഗ്രാം' പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ വ​രു​ന്ന ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​നം, പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക സു​ര​ക്ഷ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച നി​ല​വാ​രം പു​ല​ർ​ത്ത​ണം.

