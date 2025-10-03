Begin typing your search above and press return to search.
    മു​ഹ​റ​ഖ് ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​നം; റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    മു​ഹ​റ​ഖ് ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​നം; റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    മ​നാ​മ: മു​ഹ​റ​ഖ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​വ​ന്യൂ, ശൈ​ഖ് ഈ​സ അ​വ​ന്യൂ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഈ​സ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പാ​ല​സ് വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ.

    രാ​ജാ​വ് മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ രാ​ജ​കീ​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ ത​നി​മ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക, ഈ​സ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പാ​ല​സ് പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കു​ക, മു​ഹ​റ​ഖ് ന​ഗ​രം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് പ്ലാ​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ​സ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പാ​ല​സി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും ഈ ​വി​ക​സ​നം. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ര​മ്പ​ര്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ധു​നി​ക ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു.

