Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    30 Sept 2025 2:23 PM IST
    Updated On
    30 Sept 2025 2:23 PM IST

    മു​ഹ​റ​ഖ് ന​ഗ​ര വി​ക​സ​നം; ഭ​വ​ന​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്ക​ണം -ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്

    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നും നി​ർ​ദേ​ശം
    മു​ഹ​റ​ഖ് ന​ഗ​ര വി​ക​സ​നം; ഭ​വ​ന​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്ക​ണം -ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്
    ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്ന മു​ഹ​റ​ഖ് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഈ​സ ബി​ൻ ഹി​ന്ദി

    അ​ൽ മ​ന്നാ​യി  

    മ​നാ​മ: മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ ക്ഷേ​മം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, എ​ല്ലാ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണം, ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം, താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത സ​ഞ്ചാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം, കൂ​ടാ​തെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്ക​ണം എ​ന്നും രാ​ജാ​വ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    മു​ഹ​റ​ഖ് ന​ഗ​ര വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഈ​സ ബി​ൻ ഹി​ന്ദി അ​ൽ മ​ന്നാ​യി​യു​മാ​യി സ​ഫ്രി​യ പാ​ല​സി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്. മു​ഹ​റ​ഖി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​പ​ര​വു​മാ​യ ത​നി​മ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് യോ​ഗം ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​പ​ര​വു​മാ​യ ത​നി​മ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യം ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ അ​തി​വേ​ഗം മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന മു​ഹ​റ​ഖ് ന​ഗ​ര വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ഹ​റ​ഖി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം, അ​വി​ട​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത​യും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളും രാ​ജാ​വ് അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ മു​ഹ​റ​ഖി​നു​ള്ള വ​ലി​യ ദേ​ശീ​യ മൂ​ല്യ​വും സ്ഥാ​ന​വും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് ഗ​വ​ർ​ണ​റെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ പൈ​തൃ​ക​വും ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​നോ​ടു​ള്ള ന​ന്ദി​യും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​വും യു​വ​ജ​ന കാ​യി​ക ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വും മു​ഹ​റ​ഖ് ഗ​വ​ർ​ണ​റും അ​റി​യി​ച്ചു.

