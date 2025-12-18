Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    18 Dec 2025 10:15 AM IST
    18 Dec 2025 10:15 AM IST

    മു​ഹ​റ​ഖ്-​അ​റാ​ദ് പാ​ലം

    പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു
    മു​ഹ​റ​ഖ്-​അ​റാ​ദ് പാ​ലം
    മ​നാ​മ: മു​ഹ​റ​ഖി​നെ​യും അ​റാ​ദി​നെ​യും നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ പാ​ലം നി​ർ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം വീ​ണ്ടും ശ​ക്ത​മാ​ക്കി മു​ഹ​റ​ഖ് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ. നി​ല​വി​ലെ ക​ടു​ത്ത ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ന് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ മു​ഹ​റ​ഖി​നെ​യും അ​റാ​ദി​നെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ട​ൽ​പ്പാ​ലം അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മു​ഹ​റ​ഖി​ലും അ​റാ​ദി​ലും ജ​ന​സാ​ന്ദ്ര​ത വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​മി​ത​മാ​യ തി​ര​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക, ബ​ഹ്റൈ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും പ​ദ്ധ​തി​കൊ​ണ്ട് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. പു​റ​മേ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​ക്കും വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പു​തി​യ പാ​ലം ക​രു​ത്തേ​കും.

    ഏ​ക​ദേ​ശം 12 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദീ​നാ​ർ ആ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ചെ​ല​വ്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ച​ർ​ച്ച​യി​ലു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​തു​വ​രെ പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ്വാ​ലി​ഹ് ബു​ഹാ​സ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ ന​അ്ർ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. മു​ഹ​റ​ഖി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ ഈ ​പാ​ലം വ​ലി​യൊ​രു വി​പ്ല​വം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വ​ർ​ക്സ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പാ​ല​ത്തി​ന്റെ എ​ഞ്ചി​നീ​യ​റി​ങ് ഡി​സൈ​നു​ക​ളും സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളും വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​രും മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ശ​ദ​മാ​യ പ്രൊ​പ്പോ​സ​ലു​ക​ൾ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ തീ​രു​മാ​നം.

