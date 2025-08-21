Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    date_range 21 Aug 2025 8:57 AM IST
    date_range 21 Aug 2025 8:57 AM IST

    മു​ഹ​റ​ഖ് ഐ​നു​ൽ ഹു​ദാ മ​ദ്റ​സ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    മു​ഹ​റ​ഖ് ഐ​നു​ൽ ഹു​ദാ മ​ദ്റ​സ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    മ​നാ​മ: മു​ഹ​റ​ഖ് ഐ​നു​ൽ ഹു​ദാ മ​ദ്റ​സ​യി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഫ മു​സ് ലി​യാ​രു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം തി​ക്കോ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ ഫൈ​സി മ​ഞ്ജ​രി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​ബി.​വി ബ​ഹ്റൈ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ന​ട​ത്തി​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ മ​ദ്റ​സാ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഹ​ദി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ജ്ത​ബ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ദേ​ശീ​യ​ഗാ​ന​മാ​ല​പി​ച്ചു. അ​ഫ്റാ​ൻ അ​ലി പാ​യ​സ വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. പ്ര​ഥ​മാ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ എ​ൻ.​കെ അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം മാ​സ്റ്റ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​യി​ദ് സി​യാ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewsBahrain Newscelebrated Independence DayMuharraq Ainul Huda Madrasa
