Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightചടയമംഗലം സ്വദേശി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 12:20 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 12:22 PM IST

    ചടയമംഗലം സ്വദേശി മുഹമ്മദ്​ സാലി നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    Listen to this Article

    കൊല്ലം: ചടയമംഗലം ഇളമ്പഴന്നൂർ കിഴ്തോണി എള്ളുവിള വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് സാലി (90) നിര്യാതനായി.

    വാർധക്യസഹജമായ അസുഖത്തെത്തുടർന്ന്​ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ്​ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു അന്ത്യം. ഖബറടക്കം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 11ന് ചടയമംഗലം ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ.

    ഭാര്യ: നബീസ ബീവി. ‘ഗൾഫ്​ മാധ്യമം’ സൗദി മാർക്കറ്റിങ്​ എക്​സിക്യൂട്ടിവ്​ മുനീർ എള്ളുവിള, അബഹ ലേഖകൻ മുജീബ് എള്ളുവിള​ എന്നിവരുടെ പിതാവാണ്​. റഹീം, മുനീറ എന്നിവരാണ്​ മറ്റുമക്കൾ. മരുമക്കൾ: സക്കീർ ഹുസൈൻ, ലിജിന, ജാസ്​മിൻ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahrainObituary
    News Summary - Muhammed Sali, a native of Chadayamangalam, passed away
    Similar News
    Next Story
    X