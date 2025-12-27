Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 10:55 AM IST

    തൊ​ട്ട​തെ​ല്ലാം പൊ​ന്നാ​ക്കി​യ എം.​ടി

    തൊ​ട്ട​തെ​ല്ലാം പൊ​ന്നാ​ക്കി​യ എം.​ടി
    ഒ​രു ക്രി​സ്മ​സ് രാ​വി​ൽ വി​ഷാ​ദം വി​ത​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, എം.​ടി​യെ​ന്ന മ​ഹാ​പ്ര​തി​ഭ, വെ​ള്ളി​ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് വി​ട വാ​ങ്ങി​യി​ട്ട് ഒ​രു വ​ർ​ഷം തി​ക​യു​ന്നു! സ്വ​ർ​ണം ചെ​മ്പാ​ക്കു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ കാ​ല​ത്തും ലോ​ക​ത്തും, ത​ന്റെ ത​ങ്ക തൂ​ലി​ക​കൊ​ണ്ട്, തൊ​ട്ട​തെ​ല്ലാം പൊ​ന്നാ​ക്കി​യ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ മ​ഹാ​മാ​ന്ത്രി​ക​നാ​ണ് എം.​ടി. വാ​സു​ദേ​വ​ൻ നാ​യ​ർ. ഒ​രു മ​നു​ഷ്യാ​യു​സ്സി​ന്റെ ഹ​രി​ത വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളും സു​ന്ദ​ര വ​സ​ന്ത​ങ്ങ​ളും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ത​ന്റെ ജീ​വി​ത ശ​ര​ത്കാ​ല സാ​യാ​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും മ​ല​യാ​ള സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​നും സി​നി​മ​ക്കു​മാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ക​ല​യു​ടെ കു​ല​പ​തി​യാ​ണ​ദ്ദേ​ഹം. ഏ​ഴ്‌ ദ​ശാ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളോ​ളം സാ​ഹി​ത്യ- സാം​സ്കാ​രി​ക- സി​നി​മാ- മാ​ധ്യ​മ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഒ​രു സു​വ​ർ​ണ ന​ക്ഷ​ത്രം പോ​ലെ ജ്വ​ലി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ എം.​ടി​യെ പോ​ലെ ഭാ​ഗ്യം സി​ദ്ധി​ച്ച ബ​ഹു​മു​ഖ പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ അ​ത്യ​പൂ​ർ​വ​മാ​ണ്.സു​പ്ര​സി​ദ്ധ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ സ​ത്യ​ൻ അ​ന്തി​ക്കാ​ട് എം.​ടി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു ആ​രാ​ധ​ന​യോ​ടെ പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്:

    “എ​ന്റെ​യും എ​ന്റെ ത​ല​മു​റ​യു​ടെ​യും എ​ക്കാ​ല​ത്തേ​യും ഹീ​റോ ആ​ണ് എം.​ടി..... എം.​ടി.​യു​ടെ എ​ല്ലാ ക​ഥ​ക​ളി​ലും എ​നി​ക്കു എ​ന്നെ കാ​ണാം. ഭീ​മ​നി​ലും ച​ന്തു​വി​ൽ പോ​ലും ഞാ​നു​ണ്ട്...’’

    എം.​ടി.​യെ ഹൃ​ദ​യം കൊ​ണ്ടു വാ​യി​ക്കു​ന്ന ഓ​രോ വാ​യ​ന​ക്കാ​ര​നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലു​മൊ​ക്കെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ ത​ന്റെ സ്വ​ന്തo മു​ഖ​ച്ഛാ​യ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യും. അ​ത് ‘നാ​ലു​കെ​ട്ടി’​ലെ അ​പ്പു​ണ്ണി​യോ ‘മ​ഞ്ഞി’​ലെ വി​മ​ല​യോ, ഗ​ൾ​ഫ് പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ര​ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ‘വി​ൽ​ക്കാ​നു​ണ്ട് സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളി’ ലെ ​പ്ര​വാ​സി​യോ മ​റ്റോ ആ​യി​രി​ക്കാം.

    1954ൽ ​ത​ന്റെ 21ാമ​ത്തെ വ​യ​സ്സി​ൽ ന്യൂ​യോ​ർ​ക് ഹെ​റാ​ൾ​ഡ് ട്രി​ബ്യൂ​ൺ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ലോ​ക ചെ​റു​ക​ഥ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​ഥാ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എം.​ടി.​യു​ടെ ‘വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ‘എ​ന്ന ക​ഥ ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം നേ​ടി. ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഒ​രു​പാ​ട് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വാ​രി​ക്കൂ​ട്ടി​യ ഒ​രു ജേ​താ​വി​ന്റെ പു​ര​സ്കാ​ര ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​മാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​അ​വാ​ർ​ഡ്. പി​ന്നീ​ട് സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​നും സി​നി​മ​ക്കു​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി മ​ഹ​ദ് പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ തേ​ടി​യെ​ത്തി.

    സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ല​ഭി​ക്കാ​വു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​വാ​ർ​ഡാ​യ ജ്ഞാ​ന​പീ​ഠം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ മ​ഹാ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​ണ് എം.​ടി. കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന അ​ക്കാ​ദ​മി അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, വ​യ​ലാ​ർ, ഓ​ട​ക്കു​ഴ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, എ​ഴു​ത്ത​ച്ഛ​ൻ പു​ര​സ്കാ​രം എ​ന്നി​വ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ല​യാ​ള​സാ​ഹി​ത്യ മേ​ഖ​ല​ക്ക്‌ എം.​ടി ന​ൽ​കി​യ മ​ഹ​ദ് സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യും മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി സ​ർ​വ്വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ഡി.​ലി​റ്റ് ബി​രു​ദം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്‌.

    സി​നി​മാ​ലോ​ക​ത്തെ​യും സു​വ​ർ​ണ താ​രം

    സാ​ഹി​ത്യ ലോ​ക​ത്തു മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​ല​യാ​ള സി​നി​മാ വി​ഹാ​യ​സ്സി​ലും, അ​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ല​ധി​കം, സൂ​ര്യ പ്ര​ഭ​യോ​ടെ തി​ള​ങ്ങി നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ഭാ​ഗ്യം ല​ഭി​ച്ച പ്ര​തി​ഭ​യാ​ണ് എം.​ടി. 60 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ്, 1965 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ റി​ലീ​സാ​യ 'മു​റ​പ്പെ​ണ്ണി'​ന്റെ തി​ര​ക്ക​ഥ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് എം.​ടി. സി​നി​മാ ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് കാ​ലെ​ടു​ത്തു വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പി​ന്നെ അ​ഞ്ച് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളോ​ളം മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലു​ക​ളാ​യി മാ​റി​യ 55 ലേ​റെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സൃ​ഷ്ടി​യി​ൽ എം.​ടി. യു​ടെ മാ​ന്ത്രി​ക ക​ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്ത്, സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ എം.​ടി.​യു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ അ​ഭ്ര പാ​ളി​ക​ളി​ലും പ്രേ​ക്ഷ​ക മ​ന​സ്സു​ക​ളി​ലും ഇ​ന്ദ്ര​ജാ​ലം തീ​ർ​ത്തു. എം.​ടി.​യു​ടെ തി​ര​ക്ക​ഥ​ക​ൾ​ക്കു 4 ത​വ​ണ ദേ​ശീ​യ അ​വാ​ർ​ഡ് കി​ട്ടു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ഇ​തൊ​രു റെ​ക്കോ​ഡ് ആ​ണ്. മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​ക്ക് എം.​ടി. ന​ൽ​കി​യ സ​മ​ഗ്ര​സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‌ ജെ.​സി ഡാ​നി​യേ​ൽ പു​ര​സ്കാ​രം ന​ൽ​കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ഇ​തി​നെ​ല്ലാം പു​റ​മെ പ​ത്മ​ഭൂ​ഷ​ൺ, പ​ത്മ വി​ഭൂ​ഷ​ൺ തു​ട​ങ്ങി​യ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഈ ​പ്ര​തി​ഭ അ​ർ​ഹ​നാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.എ​ങ്കി​ലും… എ​ല്ലാ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും ഭൂ​മി​യി​ൽ വി​ട്ടൊ​ഴി​ഞ്ഞു, ‘കാ​ല’​വും ഭൂ​ലോ​ക​വും ക​ട​ന്ന്, സു​വ​ർ​ണ താ​രാ​പ​ഥ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​ത്തെ, അ​ന​ന്ത​മാ​യ പ്ര​കാ​ശ സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തി​ലേ​ക്കു, എം.​ടി എ​ന്ന താ​രം പ​റ​ന്ന​ക​ന്നി​ട്ട് ഒ​രു വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു… എ​ന്നി​ട്ടും ജ​ന​ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും സ്മൃ​തി​പ​ഥ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​ർ​ന്നും ജീ​വി​ക്കു​ന്നു!തൊ​ട്ട​തെ​ല്ലാം പൊ​ന്നാ​ക്കി​യ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ മ​ഹേ​ന്ദ്ര​ജാ​ല​ക്കാ​ര​ന് മ​ഹാ​പ്ര​ണാ​മം!

