    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 9:27 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 9:27 AM IST

    എം.​എ​സ്. ബാ​ബു​രാ​ജി​ന്റെ മാ​യി​ക സം​ഗീ​ത​വ​സ​ന്തം

    എം.​എ​സ്. ബാ​ബു​രാ​ജി​ന്റെ മാ​യി​ക സം​ഗീ​ത​വ​സ​ന്തം
    എം.​എ​സ്. ബാ​ബു​രാ​ജ്



    താ​മ​ര കു​മ്പി​ള​ല്ലോ മ​മ ഹൃ​ദ​യം അ​തി​ൽ
    താ​താ നി​ൻ സം​ഗീ​ത മ​ധു പ​ക​രൂ
    എ​ങ്ങ​നെ എ​ടു​ക്കും ഞാ​ൻ എ​ങ്ങ​നെ
    ഒ​ഴു​ക്കും ഞാ​ൻ എ​ങ്ങ​നെ നി​ൻ ആ​ജ്ഞ
    നി​റ​വേ​റ്റും.. ദേ​വാ... ദേ​വാ....

    കാ​വ്യ സു​ര​ഭി​ല​ത​യും വ​ശ്യ​സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക​ത​യും നി​റ​ഞ്ഞൊ​ഴു​കു​ന്ന ഈ ​മ​ധു​ര​ഗാ​നം കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​തി​ന് മാ​യി​ക സം​ഗീ​തം പ​ക​ർ​ന്ന മ​ഹാ​വ്യ​ക്തി​യെ ആ​രും ഓ​ർ​ത്തു​പോ​കും. അ​ത് മാ​റ്റാ​രു​മ​ല്ല. മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ബാ​ബു​രാ​ജ് മാ​സ്റ്റ​ർ ത​ന്നെ. ജീ​വി​ത​ത്തെ സം​ഗീ​ത​വും സം​ഗീ​ത​ത്തെ ജീ​വി​ത​വും ആ​ക്കി മാ​റ്റി​യ എം.​എ​സ്. ബാ​ബു​രാ​ജി​ന്റെ ച​ര​മ​വാ​ർ​ഷി​ക ദി​ന​മാ​ണ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴ്. മ​ല​യാ​ള സി​നി​മാ​സം​ഗീ​ത ലോ​ക​ത്തി​ൽ ചി​ര​സ്‌​മ​ര​ണീ​യ​നാ​യ എം.​എ​സ്. ബാ​ബു​രാ​ജി​ന്റെ പാ​വ​ന സ്മ​ര​ണ​ക്കു​മു​ന്നി​ൽ പ്ര​ണാ​മം അ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​നി രാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്യ​മാ​യി​രു​ന്ന ആ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വ​ശ്യ​സു​ന്ദ​ര​മാ​യ മ​ല​യാ​ള സി​നി​മാ​ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​റ​വി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ആ​സ്വാ​ദ​ന​ത​ലം പു​തി​യ പ​രി​വേ​ഷം അ​ണി​ഞ്ഞ​ത്. പ​തി​യെ ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​നി രാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി​യാ​യി മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ആ​ദ്യ​കാ​ല​ത്തു നാ​ട​ക​ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സം​ഗീ​തം പ​ക​ർ​ന്നു.1957​ൽ രാ​മു കാ​ര്യാ​ട്ടി​ന്റെ മി​ന്നാ​മ്മി​നു​ങ്ങ് എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​നാ​യി. മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യു​ടെ ആ​ദ്യ​കാ​ല സം​ഗീ​തം പ​ല​പ്പോ​ഴും മ​റ്റു ഭാ​ഷാ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ നി​ഴ​ലി​ലാ​യി​രു​ന്നു. വ​ള​രെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ശൈ​ലി​യി​ൽ ബാ​ബു​രാ​ജ് ഔ​ചി​ത്യ​മേ​റി​യ മ​ധു​ര സം​ഗീ​തം ന​ൽ​കി​യ സി​നി​മാ​ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും മി​ക​ച്ച ഹി​റ്റു​ക​ളാ​യി മാ​റി.

    മ​ല​യാ​ള സി​നി​മാ​ഗാ​ന​ങ്ങ​ളെ ജ​ന​ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ടു​പ്പി​ച്ചു​നി​ർ​ത്താ​ൻ ബാ​ബു​രാ​ജി​ന്റെ മി​ക​വു​റ്റ സം​ഗീ​തം വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി. ജ​ന​കീ​യ​മാ​യ അ​ത്ത​രം ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ ജ​ന​ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ വേ​രോ​ടി ഇ​ന്നും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ഭ​ക്തി, പ്ര​ണ​യം, ഏ​കാ​ന്ത​ത, നി​രാ​ശ​ബോ​ധം, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം, പ്ര​കൃ​തി, മാ​തൃ​വാ​ത്സ​ല്യം, മ​ര​ണം എ​ന്ന മ​ഹാ​സ​ത്യം, ന​ർ​മം തു​ളു​മ്പു​ന്ന മ​റ്റു സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കെ​ല്ലാം ഔ​ചി​ത്യ​മേ​റി​യ അ​മൃ​ത​സം​ഗീ​ത​മാ​ണ് സ​ന്നി​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഭാ​വോ​ജ്ജ്വ​ല​ങ്ങ​ളാ​യ ക​ല്ലോ​ലി​നി​ക​ളാ​ക്കി മാ​റ്റാ​നു​ള്ള സ​ങ്കേ​ത​ങ്ങ​ൾ അ​വ​യി​ൽ ദ​ർ​ശി​ക്കാം.

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ബാ​ബു​രാ​ജി​ന്റെ സം​ഗീ​തം ഇ​ന്നും ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട് എ​ന്ന​താ​ണ് അ​തി​ന്റെ തെ​ളി​വ്. മ​നു​ഷ്യ​മ​ന​സ്സു​ക​ളെ മാ​റ്റി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ കെ​ൽ​പ്പു​ള്ള​വ​യാ​യി​രു​ന്നു ബാ​ബു​രാ​ജി​ന്റെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ. അ​നു​വാ​ച​ക​രു​ടെ മി​ഴി​ക​ളെ ഈ​റ​ന​ണി​യി​ക്കു​ന്ന ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്. അ​വ​യെ​ല്ലാം അ​ന​ശ്വ​ര​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. അ​ക്കാ​ല​ത്തെ മി​ക്ക ഗാ​ന ര​ച​യി​താ​ക്ക​ളു​ടെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ബാ​ബു​രാ​ജ് സം​ഗീ​തം പ​ക​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. പി. ​ഭാ​സ്ക​ര​ൻ, വ​യ​ലാ​ർ, ശ്രീ​കു​മാ​ര​ൻ ത​മ്പി ഇ​ങ്ങ​നെ നീ​ളു​ന്നു ലി​സ്റ്റ്.

    ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​നി സം​ഗീ​ത​ത്തി​ൽ ഹൃ​ദ​യ​ഹാ​രി​യാ​യ രാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​ക്കു സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത് ബാ​ബു​രാ​ജാ​യി​രു​ന്നു. യ​മു​ന ക​ല്യാ​ണി, ദേ​ശ്, പ​ഹ​ഡി, മേ​ഘ മ​ൽ​ഹാ​ർ, ആ​ഹി​ര് ഭൈ​ര​വ്, ഷ​ഹാ​ന, വൃ​ന്ദാ​വ​ൻ സാ​രം​ഗ്, കേ​ദാ​ർ, ഡാ​ർ​ബാ​രി കാ​ന​ഡ, ബിം​പ്ല​സ് ഇ​ങ്ങ​നെ നീ​ണ്ട നി​ര. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ഗാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ധു​ര​സം​ഗീ​തം ബാ​ബു​രാ​ജി​നെ അ​ന​ശ്വ​ര​നാ​ക്കി. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ടി​യ ഗാ​യ​ക​രും അ​ന​ശ്വ​ര​രാ​യി. അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന അം​ഗീ​കാ​രം ബാ​ബു​രാ​ജി​ന് മ​ല​യാ​ള സി​നി​മാ ലോ​ക​ത്തു​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന് പു​ന​ർ​വി​ചി​ന്ത​നം ചെ​യ്യേ​ണ്ട​താ​ണ്.

