    Posted On
    28 Jan 2026 1:20 PM IST
    Updated On
    28 Jan 2026 1:20 PM IST

    ബ​ഹ്റൈ​ന്റെ ത​ന​ത് വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണമെന്ന് എം.​പി​മാ​ർ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്റെ (ബി.​ഐ.​എ) ടെ​ർ​മി​ന​ലു​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ത​ന​ത് വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ലും സം​സ്കാ​ര​ത്താ​ലും സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന വാ​ണി​ജ്യ ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്കാ​യി മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​ഞ്ച് എം.​പി​മാ​ർ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് പു​തി​യ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി നി​ർ​ദേ​ശം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള മേ​ഖ​ല​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന എം.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഒ​ലൈ​വി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ന്റെ ത​ന​ത് ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ, ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തെ കേ​വ​ലം ഒ​രു യാ​ത്രാ കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക ജാ​ല​ക​മാ​യി മാ​റ്റാ​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. യു​വാ​ക്ക​ളാ​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​നും ക​ഫേ പോ​ലു​ള്ള​വ ഒ​രു​ക്കാ​നും ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം അം​​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ സാ​ധ്യ​മാ​കും.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ വി​ഭ​വ​മാ​യ ‘ചി​ക്ക​ൻ മ​ജ്ബൂ​സ്’ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​യോ​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. 2021ൽ ​തു​റ​ന്ന പു​തി​യ ടെ​ർ​മി​ന​ലി​ലെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന വി​ശാ​ല​മാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ വാ​ണി​ജ്യ​പ​ര​മാ​യി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം.

    യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്, അ​ത് അ​ങ്ങ​നെ​ത്ത​ന്നെ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട​ണം. നി​ല​വി​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ജോ​ലി​ക്കാ​രി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ക​ളാ​ണെ​ങ്കി​ലും, ന​മ്മു​ടെ നാ​ടി​ന്റെ ത​ന​ത് ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും അ​വി​ടെ കു​റ​വാ​ണെ​ന്ന് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഒ​ലൈ​വി പ​റ​ഞ്ഞു. ബാ​ങ്കോ​ക്ക്, സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ, ല​ണ്ട​ൻ ഗാ​റ്റ്‌​വി​ക് തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മാ​ന​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് വ​ൻ വി​ജ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ സ​ല്ലൂ​മും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ, ട്രാ​ൻ​സി​റ്റ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ന്റെ പൈ​തൃ​കം അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നും ചെ​റു​കി​ട-​ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും വ​ലി​യ സ​ഹാ​യ​മാ​കു​മെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു.

