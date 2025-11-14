Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    date_range 14 Nov 2025 12:22 PM IST
    മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ അ​റി​യാ​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്; ഡി.​എ​ൻ.​എ പ​രി​ശോ​ധ​ന നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കാ​ൻ എം.​പി​മാ​രു​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ

    ഡി.​എ​ൻ.​എ ഡേ​റ്റാ​ബേ​സ് നി​ർ​മി​ക്കു​ക ല​ക്ഷ്യം
    മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ അ​റി​യാ​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്; ഡി.​എ​ൻ.​എ പ​രി​ശോ​ധ​ന നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കാ​ൻ എം.​പി​മാ​രു​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ
    മ​നാ​മ: മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ അ​റി​യാ​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഡി.​എ​ൻ.​എ പ​രി​ശോ​ധ​ന നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി എം.​പി​മാ​ർ രം​ഗ​ത്ത്. ഇ​തു​മാ‍യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് എം.​പി ഹ​സ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹി​മി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​ൽ ഒ​രു പ്ര​മേ​യ​വും എം.​പി​മാ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ഈ ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ജൈ​വ​മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നും അ​വ​ർ​ക്ക് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ക്കാ​നും മാ​ന​സി​ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നും ഈ ​നീ​ക്കം സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് എം.​പി ഹ​സ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം പ​റ​ഞ്ഞു. ഡി.​എ​ൻ.​എ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഒ​രു ദേ​ശീ​യ ഡി.​എ​ൻ.​എ ഡാ​റ്റാ​ബേ​സ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഒ​രു ദേ​ശീ​യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക, താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം ഈ ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് യ​ഥാ​ർ​ഥ നീ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ.

    ഈ ​ഡി.​എ​ൻ.​എ ഡാ​റ്റാ​ബേ​സ്, കാ​ണാ​താ​യ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ രേ​ഖ​ക​ളു​മാ​യോ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ത്ത കേ​സു​ക​ളു​മാ​യോ താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. ഇ​തു​വ​ഴി മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ​യോ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ​യോ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക​വും നി​യ​മ​പ​ര​വു​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ലെ നാ​ല്, എ​ട്ട്, ഒ​മ്പ​ത് അ​നു​ച്ഛേ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം. നീ​തി, സ​മ​ത്വം, സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യം, ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം, സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളെ ഇ​ത് ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​യു​ന്നു.

    പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ൾ, സ്കൂ​ൾ പ്ര​വേ​ശ​നം, തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ നേ​ടു​ന്ന​തി​ൽ ഈ ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ര്യ​മാ​യ നി​യ​മ​പ​ര​വും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​പ​ര​വു​മാ​യ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നും പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ലാ​തെ അ​വ​ർ​ക്ക് ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം നേ​ടാ​നോ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യ ജീ​വി​തം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​നോ ക​ഴി​യി​ല്ല. പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​റ​പ്പി​ച്ച വ്യ​ക്തി​ത്വം ന​ൽ​കി ഈ ​ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കാ​നാ​ണ് പ്ര​മേ​യം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഹ​സ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം സ്വ​കാ​ര്യ​ത​യും ശ​രി​അ​ത്ത് അ​ധി​ഷ്ഠി​ത നി​യ​മ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​മെ​ന്നും എം.​പി ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി.

    പ്ര​മേ​യം നി​ല​വി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ അ​വ​ലോ​ക​ന​ത്തി​നാ​യി കൈ​മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര, ആ​രോ​ഗ്യ, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ തേ​ടി​യ ശേ​ഷം ഇ​ത് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ച​ർ​ച്ച​ക്കും വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​നു​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    MPs recommend making DNA testing mandatory for children whose parents are unknown
