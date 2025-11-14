മാതാപിതാക്കളെ അറിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക്; ഡി.എൻ.എ പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കാൻ എം.പിമാരുടെ ശിപാർശtext_fields
മനാമ: മാതാപിതാക്കളെ അറിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഡി.എൻ.എ പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി എം.പിമാർ രംഗത്ത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എം.പി ഹസൻ ഇബ്രാഹിമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാർലമെന്റിൽ ഒരു പ്രമേയവും എം.പിമാർ സമർപ്പിച്ചു. ഈ കുട്ടികളുടെ യഥാർഥ ജൈവമാതാപിതാക്കളെ തിരിച്ചറിയാനും അവർക്ക് നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾ നേടിക്കൊടുക്കാനും മാനസികവും സാമൂഹികവുമായ വെല്ലുവിളികൾ പരിഹരിക്കാനും ഈ നീക്കം സഹായിക്കുമെന്ന് എം.പി ഹസൻ ഇബ്രാഹിം പറഞ്ഞു. ഡി.എൻ.എ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനും ഒരു ദേശീയ ഡി.എൻ.എ ഡാറ്റാബേസ് രൂപവത്കരിക്കുന്നതിനും ഒരു ദേശീയ ചട്ടക്കൂട് സ്ഥാപിക്കുക, താൽക്കാലിക ക്ഷേമപദ്ധതികൾക്കപ്പുറം ഈ കുട്ടികൾക്ക് യഥാർഥ നീതി ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് നിർദേശത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.
ഈ ഡി.എൻ.എ ഡാറ്റാബേസ്, കാണാതായ വ്യക്തികളുടെ രേഖകളുമായോ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത കേസുകളുമായോ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതുവഴി മാതാപിതാക്കളെയോ ബന്ധുക്കളെയോ തിരിച്ചറിയാനും കുട്ടികളുടെ സാമൂഹികവും നിയമപരവുമായ അവകാശങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും സാധിക്കും. ബഹ്റൈൻ ഭരണഘടനയിലെ നാല്, എട്ട്, ഒമ്പത് അനുച്ഛേദങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ നിർദേശം. നീതി, സമത്വം, സാമൂഹിക ഐക്യം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, സംരക്ഷണം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഭരണഘടനാ തത്ത്വങ്ങളെ ഇത് ഊന്നിപ്പറയുന്നു.
പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ, സ്കൂൾ പ്രവേശനം, തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ എന്നിവ നേടുന്നതിൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കാര്യമായ നിയമപരവും ഉദ്യോഗസ്ഥപരവുമായ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും പ്രമേയത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഔദ്യോഗിക രേഖകളില്ലാതെ അവർക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനോ സ്വതന്ത്രമായ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാനോ കഴിയില്ല. പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച വ്യക്തിത്വം നൽകി ഈ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാനാണ് പ്രമേയം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഹസൻ ഇബ്രാഹിം വിശദീകരിച്ചു. ഈ നടപടിക്രമത്തിലുടനീളം സ്വകാര്യതയും ശരിഅത്ത് അധിഷ്ഠിത നിയമ തത്ത്വങ്ങളും പാലിക്കുമെന്നും എം.പി ഉറപ്പുനൽകി.
പ്രമേയം നിലവിൽ ബന്ധപ്പെട്ട പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റിയുടെ അവലോകനത്തിനായി കൈമാറിയിരിക്കുകയാണ്. ആഭ്യന്തര, ആരോഗ്യ, സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടിയ ശേഷം ഇത് പാർലമെന്റ് ചർച്ചക്കും വോട്ടെടുപ്പിനുമായി അവതരിപ്പിക്കും.
