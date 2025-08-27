Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    27 Aug 2025 11:25 AM IST
    27 Aug 2025 11:25 AM IST

    സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ത​സ്തി​ക​ക​ൾ; സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ് പ്ര​മേ​യം

    എം.​പി അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ് ഖ​രാ​ത്ത​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നാ​ല് എം.​പി​മാ​രാ​ണ് പ്ര​മേ​യം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    മ​നാ​മ: പൊ​തു​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ത​സ്തി​ക​ക​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​ൽ പ്ര​മേ​യം. എം.​പി അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ് ഖ​രാ​ത്ത​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നാ​ല് എം.​പി​മാ​രാ​ണ് പ്ര​മേ​യം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. ഇ​ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യാ​ൽ തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ കു​റ​ക്കാ​നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​മേ​യം പ​റ​യു​ന്നു. പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ് സ്പീ​ക്ക​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മു​സ​ല്ല​മി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പ്ര​മേ​യം സ​ർ​വി​സ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    പ്ര​മേ​യ​ത്തോ​ടൊ​പ്പ​മു​ള്ള വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ, തൊ​ഴി​ൽ ഒ​രു ദേ​ശീ​യ ക​ട​മ​യും ഓ​രോ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ന്‍റെ​യും അ​വ​കാ​ശ​വു​മാ​ണെ​ന്ന് എം.​പി​മാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും ന്യാ​യ​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കാ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 13 അ​നു​സ​രി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ബാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഈ ​ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ യോ​ഗ്യ​ത ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​നി യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ത് മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​മാ​കു​മെ​ന്നും ഖ​രാ​ത്ത പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത്ത​രം ജോ​ലി​ക​ൾ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കാ​യി മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ന്ന​ത് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    സു​ര​ക്ഷാ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് സാ​മൂ​ഹി​ക സ്ഥി​ര​ത മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ന്റെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ​ക്ക് ഗു​ണ​പ​ര​മാ​യി മാ​റു​മെ​ന്നും എം.​പി​മാ​ർ വാ​ദി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ഇ​ത് എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. സു​സ്ഥി​ര​ത, മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത, നീ​തി എ​ന്നി​വ​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2030ന് ​അ​നു​സൃ​ത​മാ​ണി​തെ​ന്നും അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ, മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റ് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ജോ​ലി​ക​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി നീ​ക്കി​വെ​ക്കാ​ൻ ഈ ​നി​യ​മം സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. നി​ല​വി​ൽ നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജോ​ലി​ക്കാ​രാ​യി തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്. നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​യാ​ൽ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും കു​റ​യും.

