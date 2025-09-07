Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവിദ്യാഭ്യാസ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 3:51 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 3:51 PM IST

    വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്റ​മ​ദാ​നി​ൽ ഒ​രാ​ഴ്ച അ​വ​ധി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് എം.​പി ഹ​മ​ദ്

    text_fields
    bookmark_border
    വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്റ​മ​ദാ​നി​ൽ ഒ​രാ​ഴ്ച അ​വ​ധി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് എം.​പി ഹ​മ​ദ്
    cancel

    മ​നാ​മ: റ​മ​ദാ​നി​ലെ അ​വ​സാ​ന ആ​ഴ്ച​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ​യും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും ഒ​രാ​ഴ്ച അ​വ​ധി അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഒ​രു നി​യ​മ​സ​ഭാ അം​ഗം രം​ഗ​ത്ത്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​ഭ​ര​ണ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ക്ഷേ​മം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും പ​ഠ​നാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഈ ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശം സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്ന് എം.​പി ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ദോ​യ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    റ​മ​ദാ​നി​ലെ അ​വ​സാ​ന ആ​ഴ്ച​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് വ​ലി​യ ജോ​ലി​ഭാ​ര​മാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് വി​ശ്ര​മി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് അ​വ​രു​ടെ ഊ​ർ​ജം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​നും അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ൽ ന​ല്ല സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്താ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ൽ ദോ​യ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും വ​ഹി​ക്കു​ന്ന നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് അ​വ​രെ പി​ന്തു​ണ​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    റ​മ​ദാ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​ല നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി മാ​സ​ത്തി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പാ​ണ് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്. ഇ​ത് അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ പ​ഠി​ക്കാ​നും ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നും മ​തി​യാ​യ സ​മ​യം ല​ഭി​ക്കാ​തെ വ​രു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് താ​ൻ ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം നേ​ര​ത്തെ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​ൽ ദോ​യ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന സെ​ഷ​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ത് സ​ർ​വി​സ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്കു​ശേ​ഷം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് തു​ട​ർ പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് കൈ​മാ​റാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ എ​ല്ലാ സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ത് ബാ​ധ​ക​മാ​കും. 2026-ൽ ​റ​മ​ദാ​ൻ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 18ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച് മാ​ർ​ച്ച് 19ന് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBahrain Newseducational institutionLatest News
    News Summary - MP Hamad says educational institutions should be given a week's holiday during Ramadan
    Similar News
    Next Story
    X