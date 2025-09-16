Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 9:52 AM IST

    സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് യാ​ത്രാ​ബ​ത്ത നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കാ​ൻ നീ​ക്കം

    കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 15 ദി​നാ​ർ യാ​ത്രാ​ബ​ത്ത നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കാനു​ള്ള ക​ര​ട് ഭേ​ദ​ഗ​തി​യാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്
    സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് യാ​ത്രാ​ബ​ത്ത നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കാ​ൻ നീ​ക്കം
    മ​നാ​മ: സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് യാ​ത്രാ​ബ​ത്ത നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച് ജ​ലാ​ൽ കാ​ദം അ​ൽ മ​ഹ്ഫൂ​ദ് എം.​പി. നി​യ​മ​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ, ക​മ്പ​നി​ക​ൾ എ​ല്ലാ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും യാ​ത്രാ​ബ​ത്ത ന​ൽ​കേ​ണ്ടി​വ​രും. ഉ​യ​ർ​ന്ന ജീ​വി​ത​ച്ചെ​ല​വ് ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 15 ദി​നാ​ർ യാ​ത്രാ​ബ​ത്ത നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​ര​ട് ഭേ​ദ​ഗ​തി​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം 2012-ലെ ‘​എം​പ്ലോ​യ്‌​മെ​ന്റ് ഇ​ൻ ദ ​പ്രൈ​വ​റ്റ് സെ​ക്ട​ർ ലോ’​യ്ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. ക​മ്പ​നി യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​തു​ക ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വേ​ത​നം വ​ർ​ധി​ക്കാ​ത്ത​തും ജീ​വി​ത​ച്ചെ​ല​വ് കൂ​ടി​യ​തും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് ഈ ​നീ​ക്ക​മെ​ന്ന് അ​ൽ മ​ഹ്ഫൂ​ദ് എം.​പി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ശ​മ്പ​ളം ഏ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം നാം ​അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​ണം, അ​തേ​സ​മ​യം ഗ​താ​ഗ​ത​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ജീ​വി​ത​ച്ചെ​ല​വു​ക​ൾ കു​തി​ച്ചു​യ​രു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കു​ന്നു. യാ​ത്രാ​ബ​ത്ത ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ അ​വ​ർ​ക്ക് ഒ​രു ആ​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും ജ​ലാ​ൽ കാ​ദം എം.​പി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 20 ദി​നാ​ർ പ്ര​തി​മാ​സ യാ​ത്രാ​ബ​ത്ത ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​ത്ത​രം ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഈ ​അ​സ​മ​ത്വം തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ വേ​ർ​തി​രി​വ് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ൽ മ​ഹ്ഫൂ​ദ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ 15 ദി​നാ​ർ യാ​ത്രാ​ബ​ത്ത നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ര​ണ്ട് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ​യും വി​ട​വ് നി​ക​ത്താ​നും സാ​മൂ​ഹ്യ​നീ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ പ​രി​മി​തി​ക​ൾ

    നി​ല​വി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 10 അ​നു​സ​രി​ച്ച്, ലേ​ബ​ർ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി​യാ​ൽ മ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​നി​യ​മം മൂ​ലം ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ലാ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും യാ​ത്രാ​ച്ചെ​ല​വ് സ്വ​യം വ​ഹി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്നു. അ​ൽ മ​ഹ്ഫൂ​ദി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​മ​നു​സ​രി​ച്ച്, ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 10 ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്ത്, തൊ​ഴി​ലു​ട​മ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​തി​മാ​സം കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 15 ദി​നാ​ർ യാ​ത്രാ​ബ​ത്ത ന​ൽ​ക​ണം. കൂ​ടാ​തെ, നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മം അ​നു​സ​രി​ച്ച് നി​ശ്ചി​ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ക​യും വേ​ണം.

    യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു ആ​ഡം​ബ​ര​മ​ല്ല, അ​ത് ഒ​രു ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ല ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും അ​വ​രു​ടെ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന്റെ വ​ലി​യൊ​രു ഭാ​ഗം യാ​ത്ര​ക്കാ​യി മാ​ത്രം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​തു​ക അ​വ​ർ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം, താ​മ​സം, ആ​രോ​ഗ്യം, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. ഈ ​നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്നാ​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ണം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ്പീ​ക്ക​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മു​സ​ല്ലം സേ​വ​ന​സ​മി​തി​യു​ടെ അ​വ​ലോ​ക​ന​ത്തി​നാ​യി കൈ​മാ​റി. ഈ ​നി​യ​മം സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​വും നീ​തി​യു​ക്ത​വു​മാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ൽ മ​ഹ്ഫൂ​ദി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ.

