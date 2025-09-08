Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 12:00 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 12:00 PM IST

    റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ് മെ​നു​വി​ൽ ക​ലോ​റി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കാ​ൻ നീ​ക്കം

    ഈ ​നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ത്ത ഏ​ക ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​മാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ
    മ​നാ​മ: റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റു​ക​ളി​ലെ മെ​നു​വി​ൽ ക​ലോ​റി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി ബ​ഹ്റൈ​ൻ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ. ഈ ​നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ത്ത ഏ​ക ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​മാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും മു​നി​സി​പ്പ​ൽ നേ​താ​ക്ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. നി​യ​മം 2018ൽ ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഇ​തു​വ​രെ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​തി​നി​ടെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, യു.​എ.​ഇ, കു​വൈ​ത്ത്, ഖ​ത്ത​ർ, ഒ​മാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ എ​ല്ലാ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഈ ​നി​യ​മം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഈ ​കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യം മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​പ്പോ​ൾ ഏ​റ്റ​വും പി​ന്നി​ലാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് നാ​ണ​ക്കേ​ടാ​ണെ​ന്ന് ‘സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് തി​ങ്കി​ങ് ബ്ലോ​ക്ക്’ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​കാ​ര്യ സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സ​ല്ലൂം എം.​പി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ കൗ​മാ​ര​ക്കാ​രി​ൽ മൂ​ന്നി​ലൊ​ന്നു​പേ​രും അ​മി​ത​ഭാ​ര​മു​ള്ള​വ​രാ​ണെ​ന്ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​ന് കാ​ര​ണം പ​ഞ്ച​സാ​ര, കൊ​ഴു​പ്പ് എ​ന്നി​വ കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​രീ​തി​ക​ളാ​ണ്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ൽ സ​ല്ലൂം എം.​പി പ​റ​ഞ്ഞു. സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പോ​ഷ​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റു​ക​ൾ​ക്കും ഈ ​സു​താ​ര്യ​ത ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ളു​ക​ൾ ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്താ​ണെ​ന്ന് അ​റി​യാ​ൻ അ​വ​ർ​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ട്. ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക​ലോ​റി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ, ശ​രി​യാ​യ സ​മ്മ​ർ​ദ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ഈ ​നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​നും സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ ട്ര​സ്റ്റീ​സ് ബോ​ർ​ഡ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ഖു​ലൂ​ദ് അ​ൽ ഖ​ത്താ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ കാ​ല​താ​മ​സ​ത്തി​നു​ള്ള കൃ​ത്യ​മാ​യ കാ​ര​ണം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല. ക​ലോ​റി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഏ​കീ​കൃ​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, അ​വ ശ​രി​യാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​യെ ഈ ​ചു​മ​ത​ല ഏ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ൽ സ​ല്ലൂം എം.​പി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

