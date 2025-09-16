Begin typing your search above and press return to search.
    16 Sept 2025 9:28 AM IST
    16 Sept 2025 9:28 AM IST

    പാ​ർ​പ്പി​ട മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് പാ​ർ​ക്കി​ങ് നി​രോ​ധ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ നീ​ക്കം

    പാ​ർ​പ്പി​ട മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് പാ​ർ​ക്കി​ങ് നി​രോ​ധ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ നീ​ക്കം
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പാ​ർ​പ്പി​ട മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ട്ര​ക്കു​ക​ളും മ​റ്റ് വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് നി​രോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്നു. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി താ​മ​സ​ക്കാ​ർ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന പ​രാ​തി​ക​ൾ​ക്ക് അ​റു​തി​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്.

    മു​ഹ​റ​ഖ് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ നാ​റാ​ണ് പു​തി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്ത​ത്. വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മീ​പം ട്ര​ക്കു​ക​ൾ നി​ർ​ത്തി​യി​ടു​ന്ന​ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​രോ​ധി​ക്കാ​നും, അ​തേ​സ​മ​യം നി​ർ​ദി​ഷ്ട റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​രം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ, ചി​ല സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ട്ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ അ​ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന് ഈ ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ട് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​തി​നൊ​രു മാ​ർ​ഗം കാ​ണ​ണ​മെ​ന്നും മു​നി​സി​പ്പ​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    പാ​ർ​പ്പി​ട മേ​ഖ​ല​ക​ൾ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും അ​ല്ലാ​തെ വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള​ത​ല്ലെ​ന്നും അ​ൽ നാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. തെ​രു​വു​ക​ൾ ട്ര​ക്ക് യാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​യി മാ​റു​ന്നു​വെ​ന്ന് താ​മ​സ​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് നി​ര​ന്ത​രം പ​രാ​തി​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത് കാ​റു​ക​ൾ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും കാ​ൽ​ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ​ക്ക് നാ​ശ​ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷാ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​ത് ഉ​ട​ൻ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലു​ക​ൾ ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യും പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യും ചേ​ർ​ന്ന് നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

