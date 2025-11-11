Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകാ​റി​ൽ വെ​ച്ച്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 11:53 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 11:53 AM IST

    കാ​റി​ൽ വെ​ച്ച് കു​ട്ടി മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വം; പ്ര​തി​ക്ക് മാ​പ്പ് ന​ൽ​കി മാ​താ​വ്

    text_fields
    bookmark_border
    കേ​സി​ൽ 40 വ​യ​സ്സു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​നി യു​വ​തി​യാ​ണ് പ്ര​തി
    കാ​റി​ൽ വെ​ച്ച് കു​ട്ടി മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വം; പ്ര​തി​ക്ക് മാ​പ്പ് ന​ൽ​കി മാ​താ​വ്
    cancel
    camera_alt

    മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട ഹ​സ​ൻ അ​ൽ

    മ​ഹ​രി

    മ​നാ​മ: സ്കൂ​ൾ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ട് നാ​ലു​വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ സ്ത്രീ​യോ​ട് ക്ഷ​മി​ച്ച് മ​രി​ച്ച കു​ട്ടി​യു​ടെ മാ​താ​വ്. ദാ​രു​ണ​മാ​യ ഈ ​സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള കേ​സു​ക​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ്പ​ര്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​നി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ കാ​റി​ൽ ഉ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യ ഹ​സ​ൻ അ​ൽ മ​ഹ​രി എ​ന്ന നാ​ല് വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നാ‍യി​രു​ന്നു മ​രി​ച്ച​ത്. ഈ ​കേ​സി​ൽ 40 വ​യ​സ്സു​ള്ള ഒ​രു ബ​ഹ്‌​റൈ​നി യു​വ​തി​യാ​ണ് പ്ര​തി. ഇ​വ​ർ​ക്ക് മൂ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളു​ണ്ട്. ഇ​വ​രു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വ് മ​റ്റൊ​രു കേ​സി​ല​ക​പ്പെ​ട്ട് സൗ​ദി​യി​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ക​യാ​ണ്. ജീ​വി​ത​മാ​ർ​ഗ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് ഇ​വ​ർ കു​ട്ടി​ക​ളെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​നി​ലെ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം മു​ഴു​വ​നും താ​ൻ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും കു​ട്ടി​യു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളോ​ട് ക്ഷ​മ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​താ​യും പ്ര​തി നേ​ര​ത്തെ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ ബ​ന്ധു, കേ​സ് പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ അ​മ്മ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​യി കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​തി​ക്ക് ക്ഷ​മ ന​ൽ​കാ​നും അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ എ​ല്ലാ കു​റ്റ​ങ്ങ​ളും ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും അ​മ്മ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ ദു​രു​ദ്ദേ​ശ്യ​മൊ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​തൊ​രു അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത അ​പ​ക​ട​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു.മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​വി​ഷ​യം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ബ​ന്ധു കോ​ട​തി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജ​ഡ്ജി​മാ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യം ആ​രാ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ, ന​ഷ്ട​ത്തി​ന് താ​ൻ പൂ​ർ​ണ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ്ര​തി സ​മ്മ​തി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് കേ​സ് പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ജ​ഡ്ജി​മാ​ർ ഇ​ര​ക​ളു​ടെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കൂ​ടാ​തെ, കു​ട്ടി​യു​ടെ പി​താ​വ് പ്ര​തി​ക്കും കേ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ക്ഷ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള ത​ന്റെ തീ​രു​മാ​നം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച് ഒ​രു പൊ​തു ക​ത്ത് എ​ഴു​തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    മൂ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളു​ള്ള പ്ര​തി​യു​ടെ അ​വ​സ്ഥ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് അ​വ​രെ കൂ​ടു​ത​ൽ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ലാ​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​ണ് താ​ൻ ക്ഷ​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ക​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ശി​ക്ഷ​യോ ത​ട​വോ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ല്ലെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ ക്ഷ​മ​ക്ക് ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളെ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കാ​നും കാ​രു​ണ്യം വ​ള​ർ​ത്താ​നും ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ക​ത്തി​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പ​ണ​മോ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മോ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും അ​ത് പ്ര​തി​യു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ഭാ​ര​മാ​വു​മെ​ന്നും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ വേ​ദ​ന​യി​ൽ നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഞാ​ൻ സ​മ്പ​ന്ന​നാ​കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലും കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​നു​ക​ളി​ലും കു​ട്ടി​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​കാ​തി​രു​ന്നാ​ൽ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ധി​കാ​രി​ക​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ്കൂ​ൾ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain Newsapologizesgulf news malayalam
    News Summary - Mother apologizes for child's death after leaving her in car
    Similar News
    Next Story
    X