cancel By വെബ് ഡെസ്ക് മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം പ്ര​വാ​സി​ക​ളും പ്ര​തി​മാ​സം സ​മ്പാ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത് 200 ദീ​നാ​റി​ൽ താ​ഴെ​യെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. സോ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ (എ​സ്.​ഐ.​ഒ) അ​ടു​ത്തി​ടെ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ബ​ഹ്റൈ​നി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​മാ​സ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന്‍റെ അ​ന്ത​രം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ക​ളെ​ക്കാ​ൾ മൂ​ന്നി​ര​ട്ടി​യി​ല​ധി​ക​മാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ. അ​തി​ൽ നാ​ല് ശ​ത​മാ​നം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് 1000 ദീ​നാ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വ​രു​മാ​ന​മു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ 21 ശ​ത​മാ​നം ബ​ഹ്റൈ​നി​ക​ൾ 1000 ദീ​നാ​റി​ന് മു​ക​ളി​ൽ ശ​മ്പ​ളം വാ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്. 2025ന്‍റെ ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ലെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം 470,145 പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ​രി​ൽ 71 ശ​ത​മാ​നം അ​താ​യ​ത് 332,270 പേ​രും പ്ര​തി​മാ​സം 200 ദീ​നാ​റി​ൽ താ​ഴെ​യാ​ണ് വ​രു​മാ​നം നേ​ടു​ന്ന​ത്. ബ​ഹ്റൈ​നി​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ട് ശ​ത​മാ​നം, അ​താ​യ​ത് 2142 പേ​ർ മാ​ത്ര​മേ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​ള്ളൂ. അ​തി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ. പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ൽ 14 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ 200നും 399​നും ഇ​ട​യി​ൽ വ​രു​മാ​നം നേ​ടു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ക​ളി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം മൂ​ന്നി​ലൊ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഈ ​വ​രു​മാ​ന വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്നു. വ​രു​മാ​നം കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ള​രെ കു​റ​വാ​ണ്. എ​ട്ടു ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് 400നും 599​നും ഇ​ട​യി​ൽ സ​മ്പാ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട് ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ 600നും 999​നും ഇ​ട​യി​ൽ നേ​ടു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ്ര​തി​മാ​സം 1000 ദീ​നാ​റി​ന് മു​ക​ളി​ൽ ശ​മ്പ​ള​മാ​യി നേ​ടു​ന്ന​ത്.മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള ശ​രാ​ശ​രി ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​മാ​സം ശ​രാ​ശ​രി 881 ദീ​നാ​ർ ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ശ​രാ​ശ​രി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് 271 ദീ​നാ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ്.60 വ​യ​സ്സും അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലു​മു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ക​ളാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​മ്പ​ളം വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ 50-59 വ​യ​സ്സി​നി​ട​യി​ലു​ള്ള​വ​രാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വ​രു​മാ​നം നേ​ടു​ന്ന​വ​ർ. Show Full Article

News Summary -

Most expats in Bahrain earn less than 200 dinars per month, report says