Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 11:47 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 11:47 AM IST

    കാരുണ്യത്തിന്റെ തണലിൽ മോഷറഫ് നാടണഞ്ഞു; തുണയായി ടീം ഹോപ്പ്

    കാരുണ്യത്തിന്റെ തണലിൽ മോഷറഫ് നാടണഞ്ഞു; തുണയായി ടീം ഹോപ്പ്
    നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന മോ​ഷ​റ​ഫി​നൊ​പ്പം ടീം ​ഹോ​പ്പ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​നാ​യി ദു​രി​ത​ജീ​വി​തം ന​യി​ച്ചി​രു​ന്ന ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി പ്ര​വാ​സി മോ​ഷ​റ​ഫ് (51) ഒ​ടു​വി​ൽ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി. ഫ്ലെ​ക്സി വി​സ​യി​ൽ തു​ച്ഛ​മാ​യ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന് കാ​ർ ക​ഴു​ക​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ഇ​ദ്ദേ​ഹം, ശാ​രീ​രി​ക അ​വ​ശ​ത​ക​ളെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് സ​ൽ​മാ​നി​യ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ‘ടീം ​ഹോ​പ്പി​ന്റെ’ കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഒ​ന്ന​ര​മാ​സ​ത്തെ ആ​ശു​പ​ത്രി വാ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത്.

    കു​ട​ലി​ലെ അ​ണു​ബാ​ധ​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച മോ​ഷ​റ​ഫ് ര​ണ്ട് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​നാ​യി​രു​ന്നു. നേ​ര​ത്തേ പ്ര​മേ​ഹം മൂ​ലം ഒ​രു കാ​ൽ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റേ​ണ്ടി വ​ന്ന ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ദൈ​നം​ദി​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റ്റൊ​രാ​ളു​ടെ സ​ഹാ​യം അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്. വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ ടീം ​ഹോ​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ യാ​ത്ര​ക്കും ചി​കി​ത്സ​ക്കു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഡി​സം​ബ​ർ 30ന് ​രാ​ത്രി ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​ർ വി​മാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് മോ​ഷ​റ​ഫി​നെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച​ത്. നി​ല​വി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം എ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്നെ സ​ഹാ​യി​ച്ച എ​ല്ലാ​വ​രോ​ടും ഹൃ​ദ​യം നി​റ​ഞ്ഞ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന സ​മ​യ​മ​ത്ര​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​രി​ച​ര​ണ​വും പി​ന്തു​ണ​യും ന​ൽ​കാ​ൻ ഹോ​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    യാ​ത്ര​ക്ക് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി മോ​ഷ​റ​ഫി​ന്റെ തു​ട​ർ ചി​കി​ത്സ​ക്കു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ടീം ​ഹോ​പ്പ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ജി മൂ​ത​ല കൈ​മാ​റി. ഹോ​പ്പ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഷാ​ജി മൂ​ത​ല, സാ​ബു ചി​റ​മേ​ൽ, അ​ഷ്‌​ക​ർ പൂ​ഴി​ത​ല എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    കാ​രു​ണ്യ​മ​ന​സ്സു​ള്ള അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ ഈ ​പ്ര​വാ​സി​ക്ക് പു​തു​ജീ​വ​ൻ ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​തെ​ന്ന് ടീം ​ഹോ​പ്പ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന മോ​ഷ​റ​ഫ് ടീം ​ഹോ​പി​നെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യും സ​ഹാ​യി​ച്ച എ​ല്ലാ​വ​രോ​ടും ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Mosharraf flees the country in the shadow of mercy; Team Hope comes to his aid
