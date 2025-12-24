Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 11:13 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 11:13 AM IST

    80ല​ധി​കം പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി
    80ല​ധി​കം പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ച്ചു​നീ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ദേ​ശീ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ 80 ല​ധി​കം പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി. ലേ​ബ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി ന​ട​ത്തി​യ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും പേ​ർ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ 14 മു​ത​ൽ 20 വ​രെ​യു​ള്ള ഒ​രാ​ഴ്ച കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി 242 പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും 13 സം​യു​ക്ത കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളു​മാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. നാ​ഷ​നാ​ലി​റ്റി, പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് റെ​സി​ഡ​ൻ​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ്, അ​ത​ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ പൊ​ലീ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റു​ക​ൾ, ക്രൈം ​ഡി​റ്റ​ക്ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സ​യ​ൻ​സ് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ ഇ​തു​വ​രെ ആ​കെ 1,16,217 പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ 12,000 പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​ത്.

    തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യു​ടെ സ്ഥി​ര​ത​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തോ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ​യ്ക്ക് ഹാ​നി​ക​ര​മാ​കു​ന്ന​തോ ആ​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    അ​ന​ധി​കൃ​ത തൊ​ഴി​ൽ രീ​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ സ​ർ​ക്കാ​രി​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രോ​ടും താ​മ​സ​ക്കാ​രോ​ടും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    News Summary - More than 80 expatriates were deported by the L.M.R.A.
