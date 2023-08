cancel By വെബ് ഡെസ്ക് മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ വ്യോ​മ​യാ​ന മേ​ഖ​ല​ക്ക് ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ മി​ക​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റം. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും വി​മാ​ന ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ലും വ​ർ​ധ​ന നേ​ടി​യ​താ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടും (ബി.​ഐ.​എ) ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​റും അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ മി​ക​ച്ച വ​ള​ർ​ച്ച​നി​ര​ക്കാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

ആ​റു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ, ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​ർ വ​ഴി 27,98,131 യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചു. 2022ൽ ​ഈ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 20,01,890 ആ​യി​രു​ന്നു. 39.7 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. 38,300 ട​ൺ കാ​ർ​ഗോ​യും കൈ​കാ​ര്യം​ചെ​യ്തു. 40,98,582 യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ് ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ 43.2 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി. 44,160 വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. 2022ലേ​ക്കാ​ൾ 19.8 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചു. 1,77,070 കാ​ർ​ഗോ​യും കൈ​കാ​ര്യം​ചെ​യ്തു. മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ 6.34 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വാ​ണി​ത്. ഏ​ഴു പു​തി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഈ ​വ​ർ​ഷം സ​ർ​വി​സ് തു​ട​ങ്ങി. ജ​ന​പ്രി​യ റൂ​ട്ടു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​ന്ന് ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​ർ സി.​ഇ.​ഒ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ വ​ലീ​ദ് അ​ൽ അ​ല​വി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ല​ക്സാ​ൻ​ഡ്രി​യ, ഈ​ജി​പ്തി​ലെ ഷാം ​എ​ൽ ഷെ​യ്ഖ്, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഗോ​വ, മൈ​ക്കോ​നോ​സ്, ഗ്രീ​സ്; നൈ​സ്, ഫ്രാ​ൻ​സ്; ബോ​ഡ്രം, തു​ർ​ക്കി; സ്പെ​യി​നി​ലെ മ​ലാ​ഗ തു​ട​ങ്ങി​യ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ജ​ന​പ്രി​യ​മാ​ണ്. മു​ൻ​നി​ര ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം ലോ​ക​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ച്ച​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​വ​ർ​ഷം, ആ​റു പു​തി​യ പു​തി​യ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ​നി​ന്ന് സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. എ​ട്ടു പു​തി​യ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ ലോ​ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ തെ​ളി​വാ​ണി​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം എ​ട്ടു മു​ത​ൽ 15 ദ​ശ​ല​ക്ഷം വ​രെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് കൗ​ൺ​സി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ (എ.​സി.​ഐ) ഗ്രീ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് റെ​ക്ക​ഗ്നി​ഷ​ൻ 2023 സി​ൽ​വ​ർ അ​വാ​ർ​ഡും എ.​സി.​ഐ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് കാ​ർ​ബ​ൺ അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ ലെ​വ​ൽ 4 ‘ട്രാ​ൻ​സ്ഫോ​ർ​മേ​ഷ​നി’​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ബ​ഹ്റൈ​ൻ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ചു. ബാ​ഗേ​ജ് ഡെ​ലി​വ​റി​ക്കു​ള്ള ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​മാ​യി ബി.​ഐ.​എ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ബി.​ഐ.​എ​ക്ക് സ്കൈ​ട്രാ​ക്സ് റേ​റ്റി​ങ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ ഫൈ​വ്-​സ്റ്റാ​ർ റേ​റ്റി​ങ് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ​വും ല​ഭി​ച്ചു. Show Full Article

More than 40 lakh passengers in six months-Development of Bahrain International Airport