Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightരാജ്യത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Feb 2026 12:57 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Feb 2026 12:57 PM IST

    രാജ്യത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം പി​ടിച്ചത് 12 ട​ണ്ണി​ല​ധി​കം പു​ക​യി​ല

    text_fields
    bookmark_border
    രാജ്യത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം പി​ടിച്ചത് 12 ട​ണ്ണി​ല​ധി​കം പു​ക​യി​ല
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: 2025ൽ ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ൽ ക​സ്റ്റം​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും നി​രോ​ധി​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം 12.234 ട​ൺ തൂ​ക്കം വ​രു​ന്ന 58,996 ബാ​ഗ് പു​ക​യി​ല​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം മാ​ത്രം പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. പു​ക​യി​ല​ക്ക് പു​റ​മെ 528 നി​രോ​ധി​ത ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും 10,591 വ്യാ​ജ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി. എ​ക്സ്-​റേ മെ​ഷീ​നു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് 286 കേ​സു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ, കെ9 ​ഡോ​ഗ് സ്ക്വാ​ഡി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ 98 മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേ​സു​ക​ളും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    ക​ര​മാ​ർ​ഗ​മു​ള്ള ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ റൂ​മും എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി പ​ട്രോ​ളി​ങ്ങും ചേ​ർ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ആ​കെ 29,178 റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​തീ​വ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്തി​യ വ​ർ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു ക​ട​ന്നു​പോ​യ​തെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBahraintobacco seized
    News Summary - More than 12 tons of Tobaccol were caught in the country last year
    Similar News
    Next Story
    X