Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 12:44 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 12:44 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ വി​ധ​വ​ക​ൾ​ക്കും വി​വാ​ഹ​മോ​ചി​ത​ർ​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​സ​ഹാ​യം

    text_fields
    bookmark_border
    നി​ർ​ദേ​ശം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും
    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ വി​ധ​വ​ക​ൾ​ക്കും വി​വാ​ഹ​മോ​ചി​ത​ർ​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​സ​ഹാ​യം
    cancel
    camera_alt

    എം.​പി ഡോ. ​അ​ലി അ​ൽ നു​ഐ​മി

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​ധ​വ​ക​ൾ, അ​നാ​ഥ​ർ, വി​വാ​ഹ​മോ​ചി​ത​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ശി​പാ​ർ​ശ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും. കു​റ​ഞ്ഞ വ​രു​മാ​ന​ക്കാ​രാ​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എം.​പി ഡോ. ​അ​ലി അ​ൽ നു​ഐ​മി​യാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം നി​ല​വി​ൽ അ​ർ​ഹ​രാ​യ വി​ധ​വ​ക​ൾ​ക്കും വി​വാ​ഹ​മോ​ചി​ത​ർ​ക്കും പ്ര​തി​മാ​സം 110 ദീ​നാ​ർ വീ​തം കോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫ് ലി​വി​ങ് അ​ല​വ​ൻ​സാ​യി ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​റ്റ​ക്കു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക്ക് 77 ദീ​നാ​റും ര​ണ്ടു​പേ​രു​ള്ള കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് 132 ദീ​നാ​റും അ​ധി​ക​മു​ള്ള ഓ​രോ അം​ഗ​ത്തി​നും 28 ദീ​നാ​ർ വീ​ത​വും സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷാ സ​ഹാ​യ​മാ​യും ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു.

    വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ല ബി​ല്ലു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​മാ​സം 10 മു​ത​ൽ 20 ദീ​നാ​ർ വ​രെ ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ധ​ന​സ​ഹാ​യ​വും ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു.

    2022 ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ഈ ​ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ 10 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന വ​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ങ്കി​ലും, നി​ല​വി​ലെ ജീ​വി​ത​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് സ​ഹാ​യം ഇ​നി​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലെ സ​ർ​വി​സ​സ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​കാ​ര്യ സ​മി​തി​യു​ടെ​യും നി​ല​പാ​ട്. സം​സ്ഥാ​ന സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റും ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം. കു​റ​ഞ്ഞ വ​രു​മാ​ന​മു​ള്ള സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭ​ദ്ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹാ​യം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് സ​മി​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി ക​മ്മി​റ്റി ഈ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ ശി​പാ​ർ​ശ​യാ​ണ് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - More financial assistance for widows and divorcees in Bahrain
    Similar News
    Next Story
    X