Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 11:05 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 11:05 AM IST

    തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ണാ​പ​ഹ​ര​ണം; 39 കാ​രി​യാ​യ വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​രി​യു​ടെ കേ​സ് 15ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി

    മ​നാ​മ: തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ നി​ന്ന് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പേ​മെ​ന്റ് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ വ​ഴി 778 ദീ​നാ​ർ മോ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​സി​ൽ 39 കാ​രി​യാ​യ വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​രി​യു​ടെ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 15ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. ഫ​സ്റ്റ് ഹൈ ​ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​യാ​ണ് കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന കോ​ട​തി ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ച്ചു.

    60കാ​രി​യാ​യ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ അ​വ​രു​ടെ ബാ​ങ്കി​ങ് പി​ൻ ന​മ്പ​ർ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി മൊ​ബൈ​ൽ പേ​മെ​ന്റ് ആ​പ് വ​ഴി പ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​ന്‍റെ താ​മ​സാ​നു​മ​തി പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് പ​ണം കൈ​മാ​റി​യ​തെ​ന്നും യു​വ​തി മൊ​ഴി ന​ൽ​കി. വ​ഞ്ച​ന​പ​ര​മാ​യ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഇ​ര​യു​ടെ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സി​ഗ്നേ​ച്ച​ർ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ യു​വ​തി​ക്കെ​തി​രെ കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ, തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യു​ടെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പേ​മെ​ന്റ് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് 180 ദീ​നാ​റി​ന്റെ സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ കൈ​മാ​റ്റം ആ​ദ്യം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ നാ​ല് അ​ന​ധി​കൃ​ത ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ കൂ​ടി ന​ട​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി.ഇ​തോ​ടെ ആ​കെ തു​ക 778 ദീ​നാ​റാ​യി. പ​ണം കൈ​പ്പ​റ്റി​യ വ്യ​ക്തി അ​ത് പ്ര​തി​യു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ​താ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞു.

