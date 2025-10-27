Begin typing your search above and press return to search.
    മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖെ​നൈ​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ക​മ്പ​നി ചീ​ഫ് ക​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖെ​നൈ​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ക​മ്പ​നി ചീ​ഫ് ക​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ
    മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖെ​നൈ​സി

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ ഓ​പ​റേ​റ്റ​റും മാ​നേ​ജി​ങ് ബോ​ഡി​യു​മാ​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ക​മ്പ​നി പു​തി​യ ചീ​ഫ് ക​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ൽ ഓ​ഫി​സ​റാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖെ​നൈ​സി​യെ നി​യ​മി​ച്ചു. 2025 ന​വം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്കും. ലോ​ക​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വ്യോ​മ​യാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ദു​ബൈ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 16 വ​ർ​ഷ​ത്തെ നേ​തൃ​പാ​ട​വ​വു​മാ​യാ​ണ് അ​ൽ ഖെ​നൈ​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ദു​ബൈ​യി​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന പ​ദ​വി​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ണി​ജ്യ​പ​ര​മാ​യ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സു​പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മി​ക​വും ആ​ഗോ​ള മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷി​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം തെ​ളി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ലോ​കോ​ത്ത​ര ബ​ഹ്‌​റൈ​നി പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ലെ ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നി​യ​മ​ന​ത്തെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പു​തി​യ റോ​ളി​ൽ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ വാ​ണി​ജ്യ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ൽ ഖെ​നൈ​സി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. കൂ​ടാ​തെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് അ​ടി​ത്ത​റ​യി​ട്ട മു​ൻ ചീ​ഫ് ക​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ അ​യ്മ​ൻ സൈ​ന​ലി​ന് ക​മ്പ​നി ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

