Madhyamam
    14 Sept 2025 9:08 AM IST
    14 Sept 2025 9:08 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ മോ​ഡ​ൽ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് നേ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ന് തു​ട​ക്കം

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ മോ​ഡ​ൽ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് നേ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ന് തു​ട​ക്കം
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ മോ​ഡ​ൽ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് നേ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഉദ്ഘാടനത്തിൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മോ​ഡ​ൽ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് നേ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ന് ഇ​സ ടൗ​ൺ കാ​മ്പ​സി​ൽ ഉ​ജ്ജ്വ​ല തു​ട​ക്കം. സ്‌​കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച സ​മ്മേ​ള​നം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ നേ​തൃ​ത്വ​ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ, ന​യ​ത​ന്ത്ര ധാ​ര​ണ, പൊ​തു സം​സാ​ര​പാ​ട​വം എ​ന്നി​വ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദ്വി​ദി​ന സ​മ്മേ​ള​നം സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​രാ​ജ​പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​ആ​ർ. പ​ള​നി​സ്വാ​മി, ജൂ​നി​യ​ർ കാ​മ്പ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പ​മേ​ല സേ​വ്യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ സ്കൂ​ൾ ആ​ൻ​ഡ് അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജി. ​സ​തീ​ഷ്, ജൂ​നി​യ​ർ വി​ങ് വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പ്രി​യ ലാ​ജി, എം.​യു.​എ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഛായ ​ജോ​ഷി, ആ​ക്ടി​വി​റ്റി പ്ര​ധാ​ന അ​ധ്യാ​പി​ക ശ്രീ​ക​ല രാ​ജേ​ഷ്, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് 6 മു​ത​ൽ 12 വ​രെ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ ഏ​ക​ദേ​ശം 370 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു​വ​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​നെ കൂ​ടാ​തെ ഏ​ഷ്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ, ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ, അ​ൽ നൂ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ, ന്യൂ ​മി​ലേ​നി​യം സ്‌​കൂ​ൾ, സേ​ക്ര​ഡ് ഹാ​ർ​ട്ട് സ്‌​കൂ​ൾ, ഇ​ബ്ൻ ഖ​ൽ​ദൂ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ, സെ​ന്റ് ക്രി​സ്റ്റ​ഫേ​ഴ്‌​സ് സ്‌​കൂ​ൾ, ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സ്‌​കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ റെ​ബേ​ക്ക ആ​ൻ ബി​നു സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബി​നു മ​ണ്ണി​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ് അ​നു​മോ​ദ​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ, ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ അ​വ​ബോ​ധ​മു​ള്ള പൗ​ര​ന്മാ​രെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ മോ​ഡ​ൽ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് നേ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സു​ക​ളു​ടെ സ്വാ​ധീ​നം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്റ്റു​ഡ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഓ​ഫ് റി​സ​ർ​ച്ച് ആ​ൻ​ഡ് ട്രെ​യി​നി​ങ്, അ​ദ്വൈ​ത് നാ​യ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​പാ​ട​വ​ത്തെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ചു. സ്റ്റു​ഡ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ -ഒ​സി, നി​ഹാ​രി​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ, സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ലൂ​ടെ നേ​ടി​യ സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ൾ, മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ, വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും വി​ല​മ​തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ജോ​യ​ൽ ഷൈ​ജു​വും മി​ഷ്ക പ്രീ​ത​വും അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി​രു​ന്നു.

