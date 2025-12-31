Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    31 Dec 2025 11:13 AM IST
    Updated On
    31 Dec 2025 11:13 AM IST

    മ​നാ​മ: വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ​യും ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത​മാ​യ സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യം മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ന്നും സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ എ​ൻ​വ​യ​ൺ​മെ​ന്റ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഡി​സം​ബ​ർ 30ന് ​ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ് വ​ന്യ​ജീ​വി ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    ‘സു​സ്ഥി​ര വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​കൃ​തി​യോ​ട് ഇ​ണ​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സ​മൂ​ഹം’​എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഗ​ൾ​ഫ് വ​ന്യ​ജീ​വി ദി​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​മേ​യം. പ്ര​കൃ​തി​യും മ​നു​ഷ്യ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ദൃ​ഢ​മാ​ക്കാ​നും പ​രി​സ്ഥി​തി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​കൃ​തി-​വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും സ​ന്തു​ല​ന​ത്തി​നും നി​ര​വ​ധി സം​ര​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ബ​ഹ്റൈ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​പൂ​ർ​വ​വും വം​ശ​നാ​ശ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന​തു​മാ​യ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും പ​ക്ഷി​ക​ളെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​യീ​ദ് നാ​ച്വ​റ​ൽ റി​സ​ർ​വ്, രാ​ജ്യ​ത്തെ ക​ണ്ട​ൽ​ക്കാ​ടു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ വ​ൻ​തോ​തി​ലു​ള്ള മ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള വ​ന​വ​ത്ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, അ​ധി​നി​വേ​ശ പ​ക്ഷി​ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഓ​റി​ക്‌​സ്, റീം ​ഗ​സ​ൽ തു​ട​ങ്ങി ജീ​വി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ജ​ന​നം ന​ട​ത്തു​ക​യും 2024 ഡി​സം​ബ​ർ വ​രെ 2.2 ദ​ശ​ല​ക്ഷം തൈ​ക​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ച​തും ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​ണ്. സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ എ​ൻ​വ​യ​ൺ​മെ​ന്റ്, വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, സി​വി​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​ത്തെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നും ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​ക്കാ​യി പ്ര​കൃ​തി​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​നും ഈ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

