    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 11:20 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 11:20 AM IST

    എം.​എം.​എ​സ് ‘അ​ഹ്‌​ല​ൻ പൊ​ന്നോ​ണം’ വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ

    മ​നാ​മ: മു​ഹ​റ​ഖ് മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ തി​രു​വാ​തി​ര ക​ളി​യു​ടെ​യും ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഒ​രു മാ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​ഹ്‌​ല​ൻ പൊ​ന്നോ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ട് മ​ത്സ​രം ര​ണ്ട് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ൽ ആ​യി ന​ട​ത്തും. ഗ്രൂ​പ് ഒ​ന്ന് 6 മു​ത​ൽ 11 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യും ഗ്രൂ​പ് ര​ണ്ടി​ൽ 12 മു​ത​ൽ 17 വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യും ഗ്രൂ​പ് മൂ​ന്നി​ൽ 17ന് ​മു​ക​ളി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്കും ആ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക. സിം​ഗ്ൾ ഗാ​നം, സം​ഘ​ഗാ​നം അ​ങ്ങ​നെ ര​ണ്ട് ത​ര​ത്തി​ൽ ആ​ണ് മ​ത്സ​രം.ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ തി​രു​വാ​തി​ര മ​ത്സ​രം ടീ​മി​ൽ 6ൽ ​കു​റ​വോ 12ൽ ​കൂ​ടു​ത​ലോ ആ​ളു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല. മ​ത്സ​രം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന തീ​യ​തി സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30 ആ​ണ്.വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് സ​യ്യാ​നി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വെ​ച്ച് സ​മ്മാ​ന​വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ന​സ് റ​ഹീം, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ശി​വ​ശ​ങ്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 34135170, 35397102.

    TAGS:Gulf Newsonam celebrationBahrain NewsMMS
    News Summary - MMS ‘Ahlan Ponnonam’ various competitions
