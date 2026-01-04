Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഎം.​എം ടീം ​മ​ല​യാ​ളി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Jan 2026 12:25 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jan 2026 12:25 PM IST

    എം.​എം ടീം ​മ​ല​യാ​ളി മ​ന​സ്സ് സ്നേ​ഹ​വി​രു​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    എം.​എം ടീം ​മ​ല​യാ​ളി മ​ന​സ്സ് സ്നേ​ഹ​വി​രു​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    എം.​എം ടീം ​ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: പു​തു​വ​ർ​ഷ​ദി​ന​ത്തി​ൽ ബ​ല​ദി​യ ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് എം.​എം ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് പാ​യ​സം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ത​ണു​പ്പി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ക​മ്പി​ളി തൊ​പ്പി, ഇ​യ​ർ ക്യാ​പ് തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. കൂ​ടാ​തെ, കു​സൃ​തി ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും സ്നേ​ഹ​വി​രു​ന്ന് ടീ​മി​ന്റെ മ​ധു​ര പ​ല​ഹാ​ര​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ന​ൽ​കി പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. എം.​എം ടീം ​മ​ല​യാ​ളി മ​ന​സ്സ് സ്നേ​ഹ​വി​രു​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചുനി​ര​വ​ധി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളാ​യും സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി​യ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും എം.​എം ടീം ​ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Malayali Peoplegathering
    News Summary - MM Team was organized with the love of Malayali people.
    Similar News
    Next Story
    X