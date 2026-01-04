എം.എം ടീം മലയാളി മനസ്സ് സ്നേഹവിരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
മനാമ: പുതുവർഷദിനത്തിൽ ബലദിയ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾക്ക് എം.എം ടീം അംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് പായസം വിതരണം ചെയ്തു. ആഘോഷത്തിൽ തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമായ കമ്പിളി തൊപ്പി, ഇയർ ക്യാപ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. കൂടാതെ, കുസൃതി ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ സമ്മാനങ്ങളും സ്നേഹവിരുന്ന് ടീമിന്റെ മധുര പലഹാരമുൾപ്പെടെയുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണവും നൽകി പുതുവർഷത്തെ ആഘോഷിച്ചു. എം.എം ടീം മലയാളി മനസ്സ് സ്നേഹവിരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചുനിരവധി സാധനങ്ങളായും സഹായം നൽകിയ എല്ലാവർക്കും എം.എം ടീം ഭാരവാഹികൾ നന്ദി അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register