Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 10:39 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 10:39 AM IST

    എം.​എം ടീം ​മ​ല​യാ​ളി മ​ന​സ്സ് എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഷി​കം ഇ​ന്ന്

    എം.​എം ടീം ​മ​ല​യാ​ളി മ​ന​സ്സ് എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഷി​കം ഇ​ന്ന്
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രം​ഗ​ത്തെ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ എം.​എം ടീം ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി മ​ന​സ്സ് ഓ​റ ആ​ർ​ട്സി​ന്റെ ബാ​ന​റി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ഡേ​യോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ എ​ട്ടാ​മ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ട് 7 മ​ണി​ക്ക് സി​ഞ്ചി​ലെ അ​ൽ അ​ഹ്‌​ലി ക്ല​ബ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘സ്നേ​ഹ​സ്പ​ർ​ശം2025’ മെ​ഗാ​സ്റ്റേ​ജ് ഷോ​യി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട കൊ​മേ​ഡി​യ​ൻ മ​ഹേ​ഷ്‌ കു​ഞ്ഞു​മോ​ൻ, ച​ല​ച്ചി​ത്ര പി​ന്ന​ണി​ഗാ​യി​ക പാ​ർ​വ​തി​മേ​നോ​ൻ, ഐ​ഡി​യ സ്റ്റാ​ർ​സി​ങ്ങ​ർ ഫെ​യിം മി​ഥു​ൻ മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, ഗ​ൾ​ഫ് നാ​ടു​ക​ളി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത ഡാ​ൻ​സ് ടീ​മു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​ങ്ങ​ളാ​യ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ക​ലാ​സ്വാ​ദ​ക​ർ​ക്കാ​യി തി​ക​ച്ചും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​പ്രോ​ഗ്രാം ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഈ ​ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി എം.​എം പ്രോ​ഗ്രാം ടീം ​കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ജി. ​ആ​ന​ന്ദ്, ഓ​റ ആ​ർ​ട്ട് സെ​ന്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​നോ​ജ്‌ മ​യ്യ​ന്നൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ത്ര​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:anniversaryBahrain NewsAnniversary celebrationgulf news malayalam
    News Summary - MM Team Malayali Manas's eighth anniversary today
