എം.എം ടീം മലയാളി മനസ്സ് എട്ടാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചുtext_fields
മനാമ: എം.എം ടീം മലയാളി മനസ്സ് ബഹ്റൈന്റെ 54ാമത് ദേശീയദിനവും സംഘടനയുടെ എട്ടാം വാർഷികവും സംയുക്തമായി സ്നേഹസ്പർശം 2025 എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. എം.എം ടീമിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഫിറോസ് മാഹിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ സമ്മേളനത്തിൽ സംഘടനയുടെ രക്ഷാധികാരിയും പ്രമുഖ ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തകനുമായ ബഷീർ അമ്പലായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
പ്രവാസി ലീഗൽ സെല്ലിന്റെ ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റും ഗ്ലോബൽ പി.ആർ.ഒയുമായ സുധീർ തിരുനിലത്ത്, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനരംഗത്തെ നിറസാന്നിധ്യമായ ഫസൽ ഭായ്, പ്രവാസി ഗൈഡൻസ് ഫോറത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റും സ്റ്റുഡൻസ്, ഫാമിലി കൗൺസിലറുമായ ബിനു ബിജു എന്നിവർ ആശംസ അർപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ എബിമോൻ യോഹന്നാൻ സ്വാഗതവും ജീന നന്ദിയും അറിയിച്ചു. എം.എം ടീമിന്റെ സീനിയർ മെംബർമാർക്ക് മൊമെന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു. ബഹ്റൈനിലെ പ്രമുഖ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനായ സാബു ചിറമേലിനെ സ്നേഹസ്പർശം 2025 അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചു.
ചടങ്ങിൽ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് സ്പീച്ച് തെറാപ്പിക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം നൽകുകയും ഈയിടെ ബഹ്റൈനിൽ വെച്ച് പിതാവ് മരണപ്പെട്ട മൂന്ന് കുട്ടികൾ അടങ്ങിയ കുടുംബത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായവും നൽകാൻ സാധിച്ചു. മഹേഷ് കുഞ്ഞുമോൻ നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ അവതരിപ്പിച്ച വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരിപാടികൾ കാണികൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമായി. മലയാളത്തിന്റെ പ്രമുഖ ഗായകനായ മിഥുൻ, ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗർ ഫെയിം പാർവതി മേനോൻ എന്നിവർ നയിച്ച ഗാനസന്ധ്യ ഗാനാസ്വാദകർക്ക് ഒരു പുതിയ അനുഭവമായി. ഔറ ആർട്ട്സിന്റെ ബാനറിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് ഇഷിക പ്രദീപും ധനേഷും അവതാരകരായിരുന്നു. പരിപാടികൾക്ക് എം.എം ടീം കോർഡിനേറ്റർ ജി. ആനന്ദന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വാർഷികാഘോഷ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വം നൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register