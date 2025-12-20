Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 11:15 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 11:15 AM IST

    എം.​എം ടീം ​മ​ല​യാ​ളി മ​ന​സ്സ് എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    എം.​എം ടീം ​മ​ല​യാ​ളി മ​ന​സ്സ് എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    സ്നേ​ഹ​സ്പ​ർ​ശം 2025 ബ​ഷീ​ർ അ​മ്പ​ലാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു


    മ​നാ​മ: എം.​എം ടീം ​മ​ല​യാ​ളി മ​ന​സ്സ് ബ​ഹ്റൈ​ന്‍റെ 54ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​വും സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഷി​ക​വും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സ്നേ​ഹ​സ്പ​ർ​ശം 2025 എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. എം.​എം ടീ​മി​ന്റെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഫി​റോ​സ് മാ​ഹി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ കൂ​ടി​യ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യും പ്ര​മു​ഖ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ ബ​ഷീ​ർ അ​മ്പ​ലാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ല്ലി​ന്റെ ബ​ഹ്​​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും ഗ്ലോ​ബ​ൽ പി.​ആ​ർ.​ഒ​യു​മാ​യ സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്ത്, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രം​ഗ​ത്തെ നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ ഫ​സ​ൽ ഭാ​യ്, പ്ര​വാ​സി ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും സ്റ്റു​ഡ​ൻ​സ്, ഫാ​മി​ലി കൗ​ൺ​സി​ല​റു​മാ​യ ബി​നു ബി​ജു എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ അ​ർ​പ്പി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ എ​ബി​മോ​ൻ യോ​ഹ​ന്നാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജീ​ന ന​ന്ദി​യും അ​റി​യി​ച്ചു. എം.​എം ടീ​മി​ന്റെ സീ​നി​യ​ർ മെം​ബ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് മൊ​മെ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ സാ​ബു ചി​റ​മേ​ലി​നെ സ്നേ​ഹ​സ്പ​ർ​ശം 2025 അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഓ​ട്ടി​സം ബാ​ധി​ച്ച ഒ​രു കു​ട്ടി​ക്ക് സ്പീ​ച്ച് തെ​റാ​പ്പി​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ക​യും ഈ​യി​ടെ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ വെ​ച്ച് പി​താ​വ് മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട മൂ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ​വും ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. മ​ഹേ​ഷ് കു​ഞ്ഞു​മോ​ൻ നി​റ​ഞ്ഞ സ​ദ​സ്സി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വ്യ​ത്യ​സ്ത​ങ്ങ​ളാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ പ്ര​മു​ഖ ഗാ​യ​ക​നാ​യ മി​ഥു​ൻ, ഐ​ഡി​യ സ്റ്റാ​ർ സിം​ഗ​ർ ഫെ​യിം പാ​ർ​വ​തി മേ​നോ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ച്ച ഗാ​ന​സ​ന്ധ്യ ഗാ​നാ​സ്വാ​ദ​ക​ർ​ക്ക് ഒ​രു പു​തി​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. ഔ​റ ആ​ർ​ട്ട്സി​ന്റെ ബാ​ന​റി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ഷി​ക പ്ര​ദീ​പും ധ​നേ​ഷും അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി​രു​ന്നു. പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് എം.​എം ടീം ​കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ജി. ​ആ​ന​ന്ദ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ ക​മ്മി​റ്റി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - MM Team celebrates 8th anniversary of Malayali Manas
