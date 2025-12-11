Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 Dec 2025 10:42 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 10:42 AM IST

    കാണാതായ മലയാളി വിദ്യാർഥിയെ കണ്ടെത്തി

    കാണാതായ മലയാളി വിദ്യാർഥിയെ കണ്ടെത്തി
    നഥാൻ ഡെറി

    Listen to this Article

    മനാമ: ബഹ്‌റൈനിലെ അദ് ലിയയിൽനിന്ന് കാണാതായ 12 വയസ്സുകാരനായ മലയാളി വിദ്യാർഥി നഥാൻ ഡെറിയെ 12 മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ട തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ കണ്ടെത്തി. അദ് ലിയയിലെ ഒരു പാർക്കിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് കുട്ടിയെ കാണാതാകുന്നത്. സമയം വൈകിയിട്ടും വീട്ടിലെത്താതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് കുടുംബം തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതിയും നൽകി.

    കാണാതായ വിവരം ബഹ്‌റൈൻ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെയും സ്വദേശികളുടെയും വാട്ട്‌സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലും പ്രചരിച്ചു. ഒടുവിൽ, ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ഖമീസിലെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽവെച്ച് കുട്ടിയെ ഒരു ഫിലിപ്പിനോ പൗരൻ തിരിച്ചറിയുകയും കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ഡെറി ജോർജിനെ വിവരമറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു. മകനെ സുരക്ഷിതനായി തിരികെ ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പിതാവ് ഡെറി ജോർജ് പറഞ്ഞു. നഥാൻ ഡെറി ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ബഹ്‌റൈനിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയാണ്.

