Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 9:22 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 9:29 AM IST

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ തൊ​ഴി​ല​ന്വേ​ഷ​ക​രി​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വും സ്ത്രീ​ക​ളെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ തൊ​ഴി​ല​ന്വേ​ഷ​ക​രി​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വും സ്ത്രീ​ക​ളെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ തൊ​ഴി​ല​ന്വേ​ഷ​ക​രു​ടെ ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ. 2024ൽ ​ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത 17,402 ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളി​ൽ 12,196 പേ​രും സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണ്. 5,206 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രാ​ണ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. എം.​പി ജ​ലീ​ല അ​ല​വി അ​ൽ സ​യ്യി​ദ് ഹ​സ​ന് രേ​ഖാ​മൂ​ലം ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ലാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ഓ​രോ പൗ​ര​നും 2025 അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് കു​റ​ഞ്ഞ​ത് മൂ​ന്ന് തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളെ​ങ്കി​ലും ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ന​വം​ബ​ർ 15 വ​രെ 11,574 ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ മൂ​ന്നോ അ​തി​ല​ധി​ക​മോ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള അ​ഭി​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ 2,172 പേ​ർ​ക്ക് ജോ​ലി ല​ഭി​ച്ചു. സോ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​നി​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​ർ ചെ​യ്ത ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് നി​യ​മ​നം ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വേ​ത​ന പി​ന്തു​ണ അ​വ​സാ​നി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷം തൊ​ഴി​ൽ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ​ക്കും മ​ന്ത്രാ​ല​യം മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. വേ​ത​ന​പി​ന്തു​ണ അ​വ​സാ​നി​ച്ച​തി​നാ​ലാ​ണ് പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ലെ​ങ്കി​ൽ, ആ ​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ തം​കീ​ന് കൈ​മാ​റു​ക​യും ആ ​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ ലി​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ത​ട​യു​ക​യും ചെ​യ്യും. വേ​ത​ന പി​ന്തു​ണ മൂ​ന്നാം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 30% ആ​യി കു​റ​യു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. സ്ഥാ​പ​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യോ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യോ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ​നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 110 പ്ര​കാ​രം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:gulfnewsBahrain
