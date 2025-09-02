Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    2 Sept 2025 2:04 PM IST
    2 Sept 2025 2:04 PM IST

    ഭ​വ​ന വാ​യ്പ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം ന​ൽ​കാ​ൻ ഭ​വ​ന, ന​ഗ​രാ​സൂ​ത്ര​ണ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ മൊ​ബൈ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് പ​ദ്ധ​തി

    ഭ​വ​ന വാ​യ്പ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം ന​ൽ​കാ​ൻ ഭ​വ​ന, ന​ഗ​രാ​സൂ​ത്ര​ണ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ മൊ​ബൈ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് പ​ദ്ധ​തി
    ഭ​വ​ന, ന​ഗ​രാ​സൂ​ത്ര​ണ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ മൊ​ബൈ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ഭ​വ​ന, ന​ഗ​രാ​സൂ​ത്ര​ണ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ഹൗ​സി​ങ് ബാ​ങ്കു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്, ഭ​വ​ന​വാ​യ്പ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി മൊ​ബൈ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് പ​ദ്ധ​തി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മൂ​ന്ന് മു​ത​ൽ ഏ​ഴ് വ​രെ സി​റ്റി സെ​ന്റ​റി​ലെ ഗേ​റ്റ് 1 ൽ ​രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. ഭ​വ​ന വാ​യ്പാ ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് സം​രം​ഭം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ വേ​ഗ​ത്തി​ലും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യും ഭ​വ​ന, സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭ​വ​ന, ന​ഗ​രാ​സൂ​ത്ര​ണ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഹൈ​തം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ക​മ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പൗ​ര​ന്മാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണം ല​ഭി​ച്ച മൂ​ന്ന് മു​ൻ പ​തി​പ്പു​ക​ളു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള പ​തി​പ്പാ​ണി​ത്. മൊ​ബൈ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് വ​ഴി നേ​രി​ട്ടു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നും സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​കാ​നും ഭ​വ​ന വാ​യ്പ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നും സാ​ധി​ക്കും.

    ഭ​വ​ന ധ​ന​കാ​ര്യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ, മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലും പൊ​തു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ലും ദേ​ശീ​യ അ​സം​ബ്ലി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​പ​ര​മാ​യ ക്ലാ​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഭ​വ​ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം ന​ൽ​കു​ന്നു. വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ പൗ​ര​ന്മാ​രു​മാ​യി നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ബ​ന്ധം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും ഭ​വ​ന​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പ്ര​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

    ‘ബീ​റ്റി’ എ​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ കാ​ൽ​ക്കു​ലേ​റ്റ​ർ വ​ഴി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​ക​ളും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ഹൗ​സി​ങ് ബാ​ങ്കി​ലെ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് സീ​നി​യ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഖാ​ലി​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖാ​ജ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ, പ്ലോ​ട്ടു​ക​ൾ, അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ വ​സ്തു​വ​ക​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യാ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ടൂ​ളു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    housing loan awareness Bahrain News Urban Planning
