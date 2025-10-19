Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    മ​നാ​മ: 57 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള സ​നാ​ബി​സ് പ്രൈ​മ​റി ഗേ​ൾ​സ് സ്കൂ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന വാ​ട​ക​ക്കെ​ട്ടി​ടം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​യി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ​ർ​വി​സ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ എം.​പി​യു​മാ​യ മ​മ്ദൂ​ഹ് അ​ൽ സാ​ലി​ഹ് അ​റി​യി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും അ​ധ്യാ​പ​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ത​നി​ക്ക് ക​ത്ത് ല​ഭി​ച്ച​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ബാ​റ​ക് ജു​മു​അ കൈ​ക്കൊ​ണ്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​യും പ​രി​ഗ​ണ​ന​യെ​യും എം.​പി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ പ​ഠ​നാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ സേ​വ​ന​സ​മി​തി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും പ​ഠ​ന പ്ര​ക്രി​യ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന എ​ല്ലാ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും എം.​പി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ-​കാ​ര്യ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ഇ​ത് എ​ടു​ത്തു​കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ൽ സ്കൂ​ളി​നെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ഒ​രു മാ​തൃ​കാ​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ത​ന്റെ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും സി​വി​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യു​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​കു​മെ​ന്നും അ​ൽ സാ​ലി​ഹ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ടം ഒ​രു ദ​ശാ​ബ്ദം മു​മ്പ് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് കെ​ട്ടി​ടം പു​തു​ക്കി​പ്പ​ണി​തെ​ങ്കി​ലും കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്കം ഒ​രു പ്ര​ശ്ന​മാ​യി​രു​ന്നു.

