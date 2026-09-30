സി.ആർ ഉടമസ്ഥാവകാശ കൈമാറ്റം; കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കി വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം

സി.ആർ ഉടമസ്ഥാവകാശ കൈമാറ്റം; കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കി വാണിജ്യ മന്ത്രാലയംtext_fields
മനാമ: വാണിജ്യ സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങൾ നവീകരിക്കുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായി ബഹ്റൈൻ വ്യവസായ വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം വാണിജ്യ രജിസ്ട്രേഷൻ (സി.ആർ) ഉടമസ്ഥാവകാശ കൈമാറ്റ സേവനങ്ങളിൽ സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി.
സിജിലാത്ത് പോർട്ടൽ വഴി ലഭ്യമാകുന്ന ഈ സേവനത്തിൽ, ഇലക്ട്രോണിക് ഓതറൈസേഷനുകൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശ കൈമാറ്റ അപേക്ഷകൾ നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കാം. സംവിധാനം കൂടുതൽ ലളിതമാക്കിയതോടെ അപേക്ഷാ നടപടികളുടെ ഘട്ടങ്ങൾ ആറിൽ നിന്ന് നാലായി കുറഞ്ഞു. ഉപയോക്തൃ ഇന്റർഫേസ് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കൽ, സേവനം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യമായ അനുമതികളിൽ 25 ശതമാനം കുറവ് വരുത്തൽ തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങളാണ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
കൂടാതെ, സേവനത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പോർട്ടൽ 'സിജിലാത്ത് 3.0'-ൽ നിന്ന് 'സിജിലാത്ത് 4.0'-ലേക്ക് വിജയകരമായി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു. ഡിജിറ്റൽ അധിഷ്ഠിത പരിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ സേവനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും സുതാര്യതയും വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് മന്ത്രാലയം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് വ്യവസായ വാണിജ്യ മന്ത്രാലയ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഈമാൻ അഹമ്മദ് അൽ ദോസരി പറഞ്ഞു.
ബിസിനസ്സ് രംഗത്തെ നിക്ഷേപകർക്ക് ഈ മാറ്റങ്ങൾ കൂടുതൽ സഹായകമാകുമെന്നും ബഹ്റൈനിലെ വാണിജ്യ അന്തരീക്ഷത്തിന് ഇത് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി 1,300-ലധികം സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ഇതിനകം രേഖപ്പെടുത്തുകയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇതിൽ എണ്ണൂറോളം സേവനങ്ങൾ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച് നവീകരിച്ചു. ദേശീയ പരാതി-നിർദ്ദേശ സംവിധാനമായ 'തവാസുൽ' വഴി ലഭിച്ച പൊതുജനങ്ങളുടെയും നിക്ഷേപകരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
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