    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 7:30 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 7:30 AM IST

    14,000 ത്തിലധികം പഴകിയ ഭക്ഷ്യോൽപന്നങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം

    മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം വ​രെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്
    14,000 ത്തിലധികം പഴകിയ ഭക്ഷ്യോൽപന്നങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം
    ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ സം​സ്ക​രി​ക്കാ​നാ​യി എ​ത്തി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വാ​ണി​ജ്യ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ 14,000ത്തി​ല​ധി​കം പ​ഴ​കി​യ​തും കേ​ടാ​യ​തു​മാ​യ ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. വ്യ​വ​സാ​യി​ക, വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യും മ​റ്റ് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഇ​വ ന​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം വ​രെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ആ​റു​മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​നും നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കോ​ട​തി​വി​ധി​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. കു​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ക​ന​ത്ത പി​ഴ​യോ​ടൊ​പ്പം ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ‍യും അ​നു​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. വി​ദേ​ശി​ക​ളാ​ണെ​ങ്കി​ൽ നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും കോ​ട​തി​വി​ധി​യു​ണ്ട്. അ​സ്ക​റി​ലെ മാ​ലി​ന്യ​സം​സ്ക​ര​ണ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലാ​ണ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത പ​ഴ​കി‍യ ഭ​ക്ഷ​ണ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ സം​സ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രാ​ഴ്ച നീ​ണ്ട ന​ശി​പ്പി​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ 21 ട്ര​ക്കു​ക​ളി​ലാ​യി ഫ്രോ​സ​ൺ ഇ​റ​ച്ചി, കോ​ഴി​യി​റ​ച്ചി, ന​ട്‌​സ്, മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ കാ​ലാ​വ​ധി വ്യാ​ജ​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ന​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​പ​ണി​യി​ലെ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. നേ​ര​ത്തേ, ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഭ​ക്ഷ്യ​സം​ഭ​ര​ണ​ശാ​ല​ക​ളും റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ളും കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ്, സം​ഭ​ര​ണ നി​ല​വാ​രം, ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷാ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ-​നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സു​ക​ളും ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ 22ന് ​ര​ണ്ട് ക​മ്പ​നി ഉ​ട​മ​ക​ളെ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി ശി​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ​ത്തെ ഉ​ട​മ​ക്ക് മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വും ഒ​രു ല​ക്ഷം ദീ​നാ​ർ പി​ഴ​യും ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ​യാ​ൾ​ക്ക് 1,01,000 ദീ​നാ​ർ പി​ഴ​യും ചു​മ​ത്തി. ഒ​രു ക​മ്പ​നി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന് മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം ത​ട​വും 19 ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം ത​ട​വും വി​ധി​ച്ചു. എ​ല്ലാ വി​ദേ​ശ​പ്ര​തി​ക​ളെ​യും ശി​ക്ഷാ കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ഒ​രു സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​നും ഒ​രു ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ത​ര​ണ ക​മ്പ​നി​ക്കും 10,000 ദീ​നാ​ർ വീ​തം പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ക​യും ആ​റു​മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ​ഴ​കി​യ ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും വി​പ​ണ​നം ചെ​യ്യു​ക​യും വ്യാ​ജ​മാ​യി കാ​ലാ​വ​ധി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് കോ​ട​തി​യു​ടെ ഈ ​ന​ട​പ​ടി.

