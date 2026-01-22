Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ൾ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 10:05 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 10:05 AM IST

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ൾ ഇ​നി മി​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ പു​തി​യ ‘ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ന്റ് ലെ​റ്റ​ർ സ​ർ​വി​സ്’ ആ​രം​ഭി​ച്ച് മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    text_fields
    bookmark_border
    നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ-​ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി മി​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ കൈ​പ്പ​റ്റാം
    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ൾ ഇ​നി മി​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ പു​തി​യ ‘ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ന്റ് ലെ​റ്റ​ർ സ​ർ​വി​സ്’ ആ​രം​ഭി​ച്ച് മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    cancel

    മ​നാ​മ: സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഡി​ജി​റ്റ​ലൈ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നീ​തി​ന്യാ​യ, ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക കാ​ര്യ, ഔ​ഖാ​ഫ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​തി​യ ‘ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ന്റ് ലെ​റ്റ​ർ സ​ർ​വി​സ്‘ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. മൈ​ന​ർ അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന് കീ​ഴി​ലാ​ണ് ഈ ​സൗ​ക​ര്യം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​സം​വി​ധാ​നം വ​ന്ന​തോ​ടെ, ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അം​ഗീ​കൃ​ത ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ക​ത്തു​ക​ൾ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സ​ർ​വി​സ് സെ​ന്റ​ർ വ​ഴി​യോ ‘ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ.​ബി​എ​ച്ച്’ (bahrain.bh) എ​ന്ന നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ-​ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി​യോ മി​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ കൈ​പ്പ​റ്റാം.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക രേ​ഖ​ക​ൾ, യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള രേ​ഖ​ക​ൾ, വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കൈ​മാ​റ്റ നി​യ​ന്ത്ര​ണം നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​ൽ, കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് കോ​സ്‌​വേ ക​ട​ക്കാ​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി, ക​മേ​ഴ്സ്യ​ൽ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ പു​തു​ക്ക​ൽ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ വി​സ പു​തു​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ വാ​ണി​ജ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ എ​ല്ലാം ഈ ​സേ​വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ഉ​ട​ന​ടി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ഇ​നി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാം.

    നീ​തി​ന്യാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ഡ്ജി ഈ​സ സാ​മി അ​ൽ മ​ന്നാ​യി ആ​ണ് ഈ ​സേ​വ​നം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങു​ന്ന​തും കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തും ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന​ത് പു​തി​യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യാ​ണ്.ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​താ​ര്യ​ത​യും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​മാ​യി ക​രു​തു​ന്ന​ത്. ‘ത​വാ​സു​ൽ‘ പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി ല​ഭി​ച്ച പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് ഇ​ത്ത​രം മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​തി​ന​കം 1300 സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും 800ഓ​ളം സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bahrain ministryBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Ministry launches new 'Instant Letter Service' to open official lines in minutes
    Similar News
    Next Story
    X