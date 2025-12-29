Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബു​ദ​യ്യ ക​ർ​ഷ​ക...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 12:13 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 12:13 PM IST

    ബു​ദ​യ്യ ക​ർ​ഷ​ക വി​പ​ണി​യി​ൽ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​ക്ക് പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി
    ബു​ദ​യ്യ ക​ർ​ഷ​ക വി​പ​ണി​യി​ൽ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം
    cancel
    camera_alt

    ക​ർ​ഷ​ക വി​പ​ണി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി കാ​ര്യ-​കാ​ർ​ഷി​ക മ​ന്ത്രി വേ​ൽ ബി​ൻ നാ​സ​ർ അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് ബു​ദ​യ്യ ബൊ​ട്ടാ​ണി​ക്ക​ൽ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബു​ദ​യ്യ ബൊ​ട്ടാ​ണി​ക്ക​ൽ ഗാ​ർ​ഡ​നി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ക​ർ​ഷ​ക വി​പ​ണി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി കാ​ര്യ-​കാ​ർ​ഷി​ക മ​ന്ത്രി വേ​ൽ ബി​ൻ നാ​സ​ർ അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബി​ൻ ഹ​സ​ൻ അ​ൽ ഹ​വാ​ജ്, ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി ഫാ​ത്തി​മ ബി​ൻ​ത് ജാ​ഫ​ർ അ​ൽ സൈ​റാ​ഫി, ദേ​ശീ​യ കാ​ർ​ഷി​ക വി​ക​സ​ന സം​രം​ഭം (NIAD) സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ഷെ​യ്ഖ മ​റാം ബി​ൻ​ത് ഈ​സ അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ എ​ന്നി​വ​രും മ​റ്റു ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​മാ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ദേ​ശീ​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​ണ് ഈ ​ക​ർ​ഷ​ക വി​പ​ണി​യെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വേ​ൽ ബി​ൻ നാ​സ​ർ അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഹി​സ് മ​ജ​സ്റ്റി രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ഹി​സ് റോ​യ​ൽ ഹൈ​ന​സ് പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ് കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വി​ക​സ​നം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​ർ​ഷി​ക വി​പ​ണി​ക്ക് ഹെ​ർ റോ​യ​ൽ ഹൈ​ന​സ് പ്രി​ൻ​സ​സ് സ​ബീ​ക്ക ബി​ൻ​ത് ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ ന​ൽ​കു​ന്ന നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​യെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ക​ർ​ഷ​ക വി​പ​ണി​യു​ടെ അ​ഞ്ചാം ആ​ഴ്ച​യി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും വി​ദേ​ശി​ക​ളും അ​ട​ക്കം വ​ൻ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. വി​വി​ധ​യി​നം പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴം, തേ​ൻ, ചെ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യ്ക്ക് പു​റ​മെ ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ളും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വി​പ​ണി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:budaiyaministers visitBahrain NewsFarmers Market
    News Summary - Ministers visit Budaiya Farmers Market
    Similar News
    Next Story
    X