cancel By വെബ് ഡെസ്ക് മ​നാ​മ: 99.92 ശ​ത​മാ​നം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ച്ച​വി​ശ്ര​മ നി​യ​മം പാ​ലി​ച്ച​താ​യി തൊ​ഴി​ൽ​മ​ന്ത്രി ജ​മീ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ അ​ലി ഹു​മൈ​ദാ​ൻ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. ​ജൂ​ലൈ, ആ​ഗ​സ്റ്റ് മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഉ​ച്ച​വി​ശ്ര​മ നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ നി​രോ​ധ​നം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ളു​ടെ 16 ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ 31 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ തൊ​ഴി​ല​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​രു​ടെ ക​ർ​മ​ശേ​ഷി മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട​രൂ​പ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും നി​യ​മം​മൂ​ലം സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​​ടെ മാ​ന്യ​ത​യും അ​ന്ത​സ്സും കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​നും ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ലേ​ബ​ർ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്‍റെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ച്ചു. 2013ൽ ​ന​ട​പ്പാ​ക്കി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ ഉ​ച്ച​വി​ശ്ര​മ​നി​യ​മം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി 11 വ​ർ​ഷം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തി​ന്‍റെ ചാ​രി​താ​ർ​ഥ്യം ഏ​റെ വ​ലു​താ​ണ്. ഉ​ച്ച​ 12 മു​ത​ൽ നാ​ലു​വ​രെ​യു​ള്ള സ​മ​യം വെ​യി​ൽ നേ​രി​​​ട്ടേ​ൽ​ക്കു​ന്ന തൊ​ഴി​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​ണ്​ ഉ​ച്ച​വി​​ശ്ര​മം നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലേ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മം പാ​ലി​ക്കാ​ൻ മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്ന​ത്​ ശു​ഭ​സൂ​ച​ക​മാ​ണ്. നി​യ​മം പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ശ​ക്​​ത​മാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. 21,723 സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യോ​ടൊ​പ്പം സൂ​ര്യാ​ത​പം മു​ത​ലാ​യ അ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ച്ചു. നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. Show Full Article

News Summary -

Minister said that 99.92 percent of the establishments have followed the lunch break rule.