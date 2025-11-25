Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightമ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ർ....
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 10:30 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 10:30 AM IST

    മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ

    വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബി​നൊ​പ്പം

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: എ​സ്.​എ​ൻ.​സി.​എ​സി​ന്റെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യ കേ​ര​ള ഭ​ക്ഷ്യ സി​വി​ൽ സ​പ്ലൈ​സ് മ​ന്ത്രി ജി. ​ആ​ർ അ​നി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് അം​ബാ​സി​ഡ​ർ വി​നോ​ദ് ജേ​ക്ക​ബു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    എം​ബ​സി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന് കാ​ണു​ക​യും എം​ബ​സി​യി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ശ്ന പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നാ​യി എ​ല്ലാ​മാ​സ​വും ന​ട​ക്കു​ന്ന ഓ​പ്പ​ൺ ഹൗ​സ്, സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള വി​സി​റ്റ് എം​ബ​സി പ്രോ​ഗ്രാം, ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഫോ​ക്ക​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് പ്രോ​ഗ്രാം തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ളെ​പ​റ്റി അം​ബാ​സ​ഡ​റോ​ട് ചോ​ദി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. ഭ​ക്ഷ്യ സി​വി​ൽ സ​പ്ലൈ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന പ​രി​ഹാ​രി​ത്തി​നാ​യി എ​ല്ലാ മാ​സ​വും ആ​ദ്യ ശ​നി​യാ​ഴ്ച മൂ​ന്നു മ​ണി​ക്കൂ​ർ ഫോ​ൺ ഇ​ൻ പ്രേ​ഗ്രാം ന​ട​ത്തു​ന്ന കാ​ര്യം മ​ന്ത്രി സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    അം​ബാ​സ​ഡ​റു​ടെ ജ​ന​കീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ മ​ന്ത്രി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്നും ക​ർ​മ്മ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ​ക​ഴി​യ​ട്ടെ​യെ​ന്നും ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    മ​ന്ത്രി​യോ​ടൊ​പ്പം ന​വ​കേ​ര​ള കോ​ർ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭാ അം​ഗ​വു​മാ​യ ജേ​ക്ക​ബ് മാ​ത്യു, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എ​ൻ. കെ ​ജ​യ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ. ​കെ സു​ഹൈ​ൽ, ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭാ അം​ഗം ഷാ​ജി മൂ​ത​ല എ​ന്നി​വ​രും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:visitedBahrain Newsindian embassygulf news malayalam
    News Summary - Minister G.R. Anil visited the Indian Embassy
    Similar News
    Next Story
    X