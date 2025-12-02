Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    2 Dec 2025 10:04 AM IST
    2 Dec 2025 10:04 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ നേ​രി​യ ഭൂ​ച​ല​നം; ഹ​മ​ദ് ടൗ​ൺ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ല​യി​ട​ത്തും പ്ര​ക​മ്പ​നം

    അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മോ മ​റ്റോ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല
    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ നേ​രി​യ ഭൂ​ച​ല​നം; ഹ​മ​ദ് ടൗ​ൺ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ല​യി​ട​ത്തും പ്ര​ക​മ്പ​നം
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച നേ​രി​യ ഭൂ​ച​ല​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    റി​ക്ട​ർ സ്കെ​യി​ലി​ൽ 3.3 തീ​വ്ര​ത​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് അ​റ​ബ് എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സി​ലെ നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഓ​ഫ് മെ​റ്റീ​രി​യോ​ള​ജി (എ​ൻ.​സി.​എം) ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അ​റി​യി​ച്ചു.

    സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ നി​ര​വ​ധി പൗ​ര​ന്മാ​ർ ഭൂ​ച​ല​നം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. നേ​രി​യ പ്ര​ക​മ്പ​ന​മാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്നാ​ണ് പൗ​ര​ന്മാ​ർ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച 2.58നാ​ണ് ഭൂ​ച​ല​ന​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    തീ​വ്ര​ത കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മോ മ​റ്റോ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഓ​ഫ് മെ​റ്റീ​രി​യോ​ള​ജി അ​വ​രു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക എ​ക്സ് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് വി​വ​രം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റും ഭൂ​ച​ല​നം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. നോ​ർ​ത്തേ​ൺ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഹ​മ​ദ് ടൗ​ൺ, സ​ല്ലാ​ഖ്, സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പ്ര​ക​മ്പ​നം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഭൂ​ക​മ്പ സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സീ​സ്മി​ക് ഫോ​ൾ​ട്ട് ലൈ​നു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് വ​ള​രെ അ​ക​ലെ​യാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​ൽ, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്ത് ഭൂ​ച​ല​നം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് അ​ത്യ​പൂ​ർ​വ​മാ​ണ്.

    ഇ​തി​നു​മു​മ്പ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട ഭൂ​ച​ല​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക്ക​തും ദ​ക്ഷി​ണ ഇ​റാ​നി​ലെ വി​ദൂ​ര ഭൂ​ക​മ്പ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ന്ന​ത്തെ സം​ഭ​വം, ചെ​റി​യ തോ​തി​ലു​ള്ള ടെ​ക്റ്റോ​ണി​ക് ച​ല​ന​മോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​ണ്ണ, വാ​ത​ക ഖ​ന​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മൂ​ല​മോ സം​ഭ​വി​ച്ച ആ​ഴം കു​റ​ഞ്ഞ, ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ക​മ്പ​നം ആ​കാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത​യെ​ന്നാ​ണ് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    TAGS:earthquakeBahrain NewsHamad Towngulf news malayalam
    News Summary - Mild earthquake hits Bahrain; tremors felt in many places, including Hamad Town
