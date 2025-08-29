Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightമീ​ലാ​ദ് സം​ഗ​മം:...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 8:48 AM IST

    മീ​ലാ​ദ് സം​ഗ​മം: സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    മീ​ലാ​ദ് സം​ഗ​മം: സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഫൈ​സ​ൽ തി​രു​വ​ള്ളൂ​ർ (കൺവീനർ), മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ മു​സ്‍ലി​യാ​ർ

    എ​ട​വ​ണ്ണ​പ്പാ​റ (ചെയർമാൻ), ശ​രീ​ഫ് വി​ല്ല്യാ​പ്പ​ള്ളി (ഫിനാൻസ്)

    മ​നാ​മ: സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജി​ദാ​ലി ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘സ്നേ​ഹ​പ്ര​വാ​ച​ക​രു​ടെ ഒ​ന്ന​ര സ​ഹ​സ്രാ​ബ്ദം’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മീ​ലാ​ദ് സം​ഗ​മം വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, തു​ട​ർ​ന്ന് ദ​ഫ് പ്രോ​ഗ്രാം, മൗ​ലി​ദ് മ​ജ്‍ലി​സ് പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് വി​പു​ല​മാ​യ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

    ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ: മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ മു​സ്‍ലി​യാ​ർ എ​ട​വ​ണ്ണ​പ്പാ​റ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ​മാ​ർ: സ​മ​ദ് മു​സ്‍ലി​യാ​ർ, ഹ​മീ​ദ് കൊ​ട​ശ്ശേ​രി, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഒ​ഞ്ചി​യം. ക​ണ്‍വീ​ന​ർ: ഫൈ​സ​ൽ തി​രു​വ​ള്ളൂ​ർ. ജോ​യ​ന്റ് ക​ണ്‍വീ​ന​ർ​മാ​ർ: റ​ഷീ​ദ് പു​ത്ത​ൻ​ചി​റ, സ​ജീ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ, ഫ​സ്‌​ലു കാ​നോ​ത്ത്. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ: അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പ​ട​പ്പേ​ങ്ങാ​ട്. ജോ​യ​ന്റ് ക​ണ്‍വീ​ന​ർ​മാ​ർ: ഷം​സീ​ർ സ​ന​ദ്, മ​നാ​ഫ് ത​ങ്ങ​ൾ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്‌​ക​ർ. ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​ണ്‍വീ​ന​ർ: ശ​രീ​ഫ് വി​ല്ല്യാ​പ്പ​ള്ളി. ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ: അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ബ​ശാ​ർ, ഫി​റോ​സ് ക​ണ്ണൂ​ർ, ഫ​ഹ​ദ്. മാ​ജി​ക് ഗ​ൾ​ഫ് പ​ബ്ലി​സി​റ്റി ക​ണ്‍വീ​ന​ർ: റാ​സി​ഖ് താ​ഴെ അ​ങ്ങാ​ടി. ജോ​യ​ന്റ് ക​ണ്‍വീ​ന​ർ​മാ​ർ: സി​ദ്ദീ​ഖ് തി​രൂ​ർ, ഇ​സ്മ​യി​ൽ ക്രി​സ്റ്റ​ൽ. സ്റ്റേ​ജ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​ക്ക​റേ​ഷ​ൻ ക​ണ്‍വീ​ന​ർ: ഷ​ർ​മി​ദ് ക​ണ്ണൂ​ർ സി​റ്റി. ജോ​യ​ന്റ് ക​ണ്‍വീ​ന​ർ​മാ​ർ: ആ​ദം ക​ണ്ണൂ​ർ, സൈ​നു. ഫു​ഡ്‌ ക​ണ്‍വീ​ന​ർ: ഗ​ഫൂ​ർ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്, ജോ​യ​ന്റ് ക​ണ്‍വീ​ന​ർ​മാ​ർ: ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ണ്ടൂ​ർ, മൂ​സ, ജാ​ഫ​ർ. ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട്: ഷ​ഫീ​ഖ് ക​ണ്ണ​പു​രം, ജാ​ഫ​ർ ടൊ​യോ​ട്ട.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:WelcomeGroupformedMiladSangam
    News Summary - Milad Sangam: Welcome group formed
    Similar News
    Next Story
    X