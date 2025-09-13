Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    13 Sept 2025 11:02 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 11:02 AM IST

    നബിദിനയോഗ സ്വാഗതസംഘം രൂപവത്കരിച്ചു

    milad day
    മ​നാ​മ: മു​ഹ​റ​ഖ് കെ.​എം.​സി.​സി ഐ​നു​ൽ ഹു​ദാ മ​ദ്റ​സ അ​ധ്യാ​പ​ക ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​സ​മി​തി യോ​ഗം ആ​ക്റ്റി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം തി​ക്കോ​ടി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ സ​ദ​ർ മു​അ​ല്ലിം എ​ൻ.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം മാ​സ്റ്റ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​യോ​ടെ മൗ​ലി​ദ് പാ​രാ​യ​ണം, ന​ബി​ദി​നാ​ഘോ​ഷം, ദ​ഫ് മു​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 20ന് ​ന​ട​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    ഫൈ​സ​ൽ ക​ണ്ടീ​താ​ഴ ച​ർ​ച്ച ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മു​ഹ​മ്മ​ത് അ​മീ​ൻ, സൈ​ത​ല​വി, ജം​ഷീ​ദ് മൂ​ൺ​റാ​യ്, ഫൈ​സ​ൽ കെ.​പി, ക​ബീ​ർ, നി​സാ​ർ ഇ​രി​ട്ടി, മൂ​സ എ.​കെ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​യി​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി ഇ​ബ്രാ​ഹിം തി​ക്കോ​ടി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, കെ.​റ​ഷീ​ദ് കീ​ഴ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ, നൗ​ഷാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ട്ര​ഷ​റ​ർ, അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് ത​ല​ശ്ശേ​രി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​സി​ഖ് കു​റു​ന്തോ​ടി, സൈ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ത​ങ്ങ​ൾ (വൈ​സ് ചെ​യ​ർ), അ​ന​സ്റ​ഹീം, മു​നീ​ർ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, അ​ന​സ് ബു​സൈ​ത്തീ​ൻ (ജോ.​ക​ൺ.), മു​സ്ത​ഫ ക​രു​വാ​ണ്ടി (റീ​ഫ്ര​ഷ്​​മെ​ന്‍റ്) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഷീ​ദ് കീ​ഴ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും നൗ​ഷാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Gulf News Bahrain News milad day Muharraq KMCC
