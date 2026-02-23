Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Feb 2026 9:40 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Feb 2026 9:40 AM IST

    മെ​ഹ​ന്തി​യി​ൽ വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ മ​ക​ൾ

    ഏ​ഴ് മീ​റ്റ​ർ തു​ണി​യി​ൽ മെ​ഹ​ന്തി വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ത്ത് സ​ന ഫാ​ത്തി​മ
    മെ​ഹ​ന്തി​യി​ൽ വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ മ​ക​ൾ
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ മ​ക​ൾ​ക്ക് അ​പൂ​ർ​വ നേ​ട്ടം. ഏ​ഴ് മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള തു​ണി​യി​ൽ ആ​റു മ​ണി​ക്കൂ​ർ 45 മി​നി​റ്റ് കൊ​ണ്ട് അ​തി​സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ ഇ​ൻ​ഡ്രി​കേ​റ്റ് മെ​ഹ​ന്തി ഡി​സൈ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ണ് ഫാ​ത്തി​മ സ​ന 'ഇ​ന്ത്യ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡ്സ് 2026'ൽ ​ഇ​ടം​നേ​ടി​യ​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഹ​മ​ദ് ടൗ​ണി​ൽ സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ന​ട​ത്തു​ന്ന പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ വി​ള​യൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി കെ.​പി. സ​മീ​ർ ബാ​ബു​വി​ന്റെ​യും സ​റീ​ന​യു​ടെ​യും മ​ക​ളാ​ണ് സ​ന. പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്ത് ക​ഴി​യു​ന്ന പി​താ​വി​ന് അ​ഭി​മാ​ന നി​മി​ഷ​മാ​ണ് ഈ ​റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ട്ടം. പ​ട്ടാ​മ്പി ലി​റ്റ്മ​സ് കോ​ള​ജി​ലെ ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യ സ​ന പ​ഠ​ന​ത്തി​നൊ​പ്പം ത​ന്നെ ക​ലാ-​കാ​യി​ക​രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ജാ​വ​ലി​ൻ ത്രോ​യി​ൽ ജി​ല്ല​ത​ല​ത്തി​ലും സ്കൗ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ഡ്സി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ലും മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നി​ര​വ​ധി ചി​ത്ര​ര​ച​നാ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​രി​ക്കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ള്ള സ​ന, ത​ന്റെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ദേ​ശീ​യ റെ​ക്കോ​ഡി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച​ത്. സ​ന​യു​ടെ ഈ ​വ​ലി​യ നേ​ട്ട​ത്തെ പ​ട്ടാ​മ്പി എം.​എ​ൽ.​എ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ്‌​സി​ൻ ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ച് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. മെ​ഹ​ന്തി ഡി​സൈ​നി​ങ്ങി​ൽ ഒ​രു ഗി​ന്ന​സ് വേ​ൾ​ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് സ​ന​യു​ടെ അ​ടു​ത്ത സ്വ​പ്നം. മ​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി ഒ​രു പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഒ​രു​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് പി​താ​വ് സ​മീ​ർ ബാ​ബു​വി​ന്റെ വ​ലി​യ ആ​ഗ്ര​ഹ​മാ​ണ്.

