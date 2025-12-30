കാൻസർ രോഗികൾക്കായി മുടി ദാനം നൽകി പ്രവാസി വനിതകൾtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ കാൻസർ രോഗികൾക്കു വിഗ് നിർമിക്കാൻ പ്രവാസി വനിതകൾ മുടി ദാനം നൽകി. നീതു സുരേന്ദ്രൻ, ഡെൽന ഡേവിസ്, ജാസിന, കോളിൻ ഉണ്ണിഷാനു, മിനു റോസ് കുര്യൻ എന്നിവരും ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി ബിൽഹ വിപിനുമാണ് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ മുടി ദാനം നൽകിയത്.
ബഹ്റൈൻ കാൻസർ സൊസൈറ്റിക്കുവേണ്ടി കാൻസർ രോഗികൾക്ക് വിഗ് നിർമിക്കുന്ന സലൂണിൽ വെച്ച് മുടി മുറിച്ചെടുത്ത് അവിടെ തന്നെ കൈമാറുകയായിരുന്നു.
ചുരുങ്ങിയത് 21 സെന്റി മീറ്റർ നീളത്തിൽ മുടി മുറിച്ചെടുത്ത് ബഹ്റൈൻ കാൻസർ സൊസൈറ്റിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നൽകാൻ താൽൽപര്യം ഉള്ളവർക്ക് കാൻസർ കെയർ ഗ്രൂപ്പിനെ 33750999 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം.
കീമോതെറപ്പി ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി മുടി നഷ്ടമാകുമെന്ന കുട്ടികൾ അടക്കമുള്ള കാൻസർ രോഗികൾക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമായാണ് ബഹ്റൈൻ കാൻസർ സൊസൈറ്റി വിഗ് നൽകി വരുന്നത്.
