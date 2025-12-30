Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    30 Dec 2025 10:05 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 10:05 AM IST

    കാ​ൻ​സ​ർ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കാ​യി മു​ടി ദാ​നം ന​ൽ​കി പ്ര​വാ​സി വ​നി​ത​ക​ൾ

    കാ​ൻ​സ​ർ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കാ​യി മു​ടി ദാ​നം ന​ൽ​കി പ്ര​വാ​സി വ​നി​ത​ക​ൾ
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ കാ​ൻ​സ​ർ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കു വി​ഗ് നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ പ്ര​വാ​സി വ​നി​ത​ക​ൾ മു​ടി ദാ​നം ന​ൽ​കി. നീ​തു സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ, ഡെ​ൽ​ന ഡേ​വി​സ്, ജാ​സി​ന, കോ​ളി​ൻ ഉ​ണ്ണി​ഷാ​നു, മി​നു റോ​സ് കു​ര്യ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ പ​ത്താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി ബി​ൽ​ഹ വി​പി​നു​മാ​ണ് ഈ ​അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ മു​ടി ദാ​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​ക്കു​വേ​ണ്ടി കാ​ൻ​സ​ർ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ഗ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന സ​ലൂ​ണി​ൽ വെ​ച്ച് മു​ടി മു​റി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് അ​വി​ടെ ത​ന്നെ കൈ​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് 21 സെ​ന്റി മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ മു​ടി മു​റി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​ക്ക് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കാ​ൻ താ​ൽ​ൽ​പ​ര്യം ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് കാ​ൻ​സ​ർ കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്പി​നെ 33750999 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    കീ​മോ​തെ​റ​പ്പി ചി​കി​ത്സ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മു​ടി ന​ഷ്ട​മാ​കു​മെ​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള കാ​ൻ​സ​ർ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് തി​ക​ച്ചും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി വി​ഗ് ന​ൽ​കി വ​രു​ന്ന​ത്.

